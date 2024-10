"Trasmutazioni": la nuova stagione teatrale di Santibriganti tra Caraglio, Busca e Dronero

CUNEO CRONACA - Torna la stagione organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, con un nuovo cartellone intitolato Trasmutazioni, che prevede spettacoli tra novembre 2024 e maggio 2025. I primi tre appuntamenti serali sono dedicati a grandi protagonisti della scena piemontese.

Si inizia il 9 novembre a Caraglio con Marco e Mauro, duo comico noto al pubblico televisivo, che si esibirà con Badola. Il 22 novembre a Busca sarà la volta di Onda Larsen, compagnia torinese che presenterà uno scritto originale di Lia Tomatis dal titolo Resti Umani. Il 30 novembre a Dronero, invece, sarà in scena Matteo Saudino, meglio noto come Barbasophia, con lo spettacolo Vite Ribelli, per la regia di Milo Scotton.

Anche quest'anno non mancheranno le domeniche dedicate alla famiglia con la rassegna A Teatro e Poi Merenda. Il primo appuntamento è fissato per il 17 novembre a Caraglio, con la compagnia savonese I Cattivi Maestri, che porterà in scena Il Gigante Egoista, liberamente ispirato all'opera di Oscar Wilde.

Una stagione ricca sarà Trasmutazioni, come spiega Maurizio Babuin, direttore artistico di Santibriganti Teatro. "È un momento storico in cui dobbiamo guardare, capire, riflettere e resistere. Bisogna elaborare strategie per vivere meglio in collettività, allenare lo spirito critico e il libero pensiero, mettendo a tacere le ipocrisie dei social. Andare a teatro è un piccolo passo per entrare in relazione con gli altri e per imparare che insieme si può cambiare in meglio. Il cartellone di questa stagione, intitolato Trasmutazioni - La nuova frontiera, simboleggia la trasformazione e la produzione di energia creativa, che scuote le emozioni e allena alla pace. Il nostro obiettivo è promuovere una sostenibilità intesa nella sua accezione più completa, sia individuale che collettiva."

Santibriganti Teatro continua il suo percorso inclusivo e ramificato con un cartellone di circa venti spettacoli, accuratamente selezionati per i teatri civici di Caraglio, Busca e Dronero, da novembre 2024 a maggio 2025. Gli spettacoli sono rivolti a tutti, sia adulti che famiglie, e affrontano temi importanti come l'ambiente, i diritti, le donne, gli immigrati, i diversamente abili e la memoria. Tuttavia, si tratta di teatro, non di comizi o lezioni, dove il bello e l'utile si coniugano con il divertimento e la risata.

Il progetto Il Teatro Fa Il Suo Giro si concretizza attraverso i tre teatri e la grande stagione Trasmutazioni, sostenuta dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT e dalla Regione Piemonte.

Ai nuovi spettatori e al pubblico affezionato, i Sindaci e gli Assessori alla Cultura di Caraglio, Busca e Dronero, insieme a Santibriganti Teatro, augurano una buona stagione!

Biglietti

Online su www.ticket.it e www.santibriganti.it

Serali:

€12 + 10% diritti di transazione

Domeniche pomeriggio:

€6 + 10% diritti di transazione

In cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo):

Intero: €15

Ridotto: €13

Ridotto extra: €9

Domeniche pomeriggio: €8



Ridotto:

Per giovani fino a 25 anni, persone oltre i 65 anni, tesserati di associazioni culturali, studenti universitari, e allievi di scuole di teatro, musica, danza e circo.

Ridotto extra:

Per ragazze e ragazzi fino a 18 anni.

Carnet:

Cometumivuoi 10: 10 ingressi a €100

Cometumivuoi 5: 5 ingressi a €55



Il carnet non è nominale e può essere utilizzato per uno o più spettacoli, singolarmente o in gruppo. La vendita avviene presso la cassa del teatro nei giorni di spettacolo.

Spettacoli al Teatrino al Forno del Pane e Le Cercle Rouge

Online: €8 + 10% diritti di transazione

In cassa: €10 posto unico