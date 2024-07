Transalp Experience: sabato torna l'avventura cicloturistica da Limone a Sanremo

CUNEO CRONACA - Si terrà sabato 13 luglio la Transalp Experience, grande evento cicloturistico con partenza da Limone Piemonte e arrivo sul lungomare di Sanremo. Una randonnée di 95 chilometri da affrontare in sella alla mountain bike o e-bike, immersi nelle Alpi Marittime lungo lo spettacolare percorso dell’Alta Via del Sale, passando da altitudini di oltre 2.000 metri per raggiungere le acque del Mar Ligure.

La manifestazione, promossa dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con La Via del Sale A.S. Dilettantistica, prevede anche quest’anno due destinazioni: Sanremo, sul mare, e Valloria, nell'entroterra di Imperia. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei, in base al livello di allenamento e al tipo di mezzo utilizzato (biciclette muscolari o elettriche). Durante il percorso, saranno accompagnati da esperte guide cicloturistiche e avranno a disposizione assistenza meccanica e medica.

L’organizzazione prevede il trasporto dei bagagli, la possibilità di ricarica e-bike, punti ristoro con prodotti tipici e buffet finale sul lungomare di Sanremo. Info e prenotazioni QUI.

Di seguito i prossimi eventi in programma a Limone Piemonte.

Venerdì 12 luglio dalle 15.30 alle 17.30 si potrà partecipare alla visita guidata gratuita del centro storico e dei suoi principali monumenti, con partenza da Piazza del Municipio. L’iniziativa sarà riproposta anche il 26 luglio, il 2 agosto e il 16 agosto. Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Turistico: 0171 925281.

Sabato 13 luglio Limone propone un'escursione per bambini dai 4 anni in su verso San Maurizio con Monica Dalmasso,accompagnatrice naturalistica di lunga esperienza e profonda conoscitrice della Valle Vermenagna. Una passeggiata nel bosco per osservare gli uccellini e ascoltarne il canto. Un percorso ad anello semplice, che sarà intervallato da tappe di lettura e di creatività e che condurrà alla chiesetta di San Maurizio, nota anche come Sacrario degli Alpini, con una scenografica vista su Limone e sulle montagne circostanti.



Ritrovo alle 14 nei pressi della Chiesa di Sant’Antonio a Limone; rientro previsto per le 17 al Piazzale Nord. Abbigliamento ed attrezzatura richiesti: scarponcini e/o scarpe da ginnastica con una buona suola, zainetto con k-way, borraccia e merenda, abbigliamento comodo, eventuale cappello e/o occhiali da sole.

Il costo dell'escursione è di 6 euro a partecipante (previsti sconti per le famiglie). Info e prenotazioni: tel. 349 4719727 (Monica) – e-mail: moni.dalmasso@libero.it.

Sempre sabato 13 luglio, in serata, dalle 21, Piazza del Municipio ospiterà il concerto di musica occitana dei Lou Pitakass. Il gruppo cuneese, nato nel 20212 da un'idea di Sergio Berardo, intratterrà il pubblico che potrà danzare sulle note di un repertorio di musiche tradizionali e brani originali, dove i suoni occitani si uniscono ai generi più moderni come il rock.

Domenica 14 luglio, alle 16 in Piazza del Municipio, si esibirà la Filarmonica Favriese, banda dalla storia plurisecolare storia, che allieterà il pubblico con brani che spaziano da arie d’opera a musica moderna.

Inoltre, per tutto il weekend nelle vie del centro storico sarà allestito un mercatino dell'artigianato, con orario di apertura dalle 9 e fino alle 19.

Mercoledì 17 luglio alle 10 in zona Maneggio gli istruttori equestri di “La Canunia” propongono l'attività “Amico cavallo”, con battesimo della sella e lezione pratica sui metodi di accudimento e di pulizia dell'animale. Info e prenotazioni: Costanza 347 1703688.