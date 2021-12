Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

Appassionati, impulsivi, generosi: questi i tratti che delineano il vostro carattere. E' tornata la carica, è proprio nei momenti di difficoltà come quello attuale che tirate fuori la grinta: tocca a voi prendere la situazione in mano. A qualsiasi età, in qualsiasi condizione sociale e campo lavorativo, urge risolvere le difficoltà, gli imprevisti con piccole astuzie, quelle a cui nessuno pensa perché magari troppo banali: siete in grado di aiutare il vostro prossimo anche con piccoli gesti. Tutto serve, tutto aiuta: ora c'è bisogno di concretezza, di altruismo e di buona volontà. All'ordine del giorno: meno parole e più fatti. State recuperando forza con il favore di Marte che vi sostiene, quindi bando alle incertezze, ora il rinnovamento è il vostro unico obiettivo, dove la situazione ristagna è necessario ricominciare da capo. In ogni settore la vostra competenza e velocità d'azione sono preziose: nel campo del volontariato e sanitario, dei trasporti e della scuola, in particolare. Tuttavia, per gli altri servizi di natura digitale ormai conclamati, la pandemia ha cambiato il nostro modo di vivere, tanto vale aggiornarsi per usufruire degli innegabili vantaggi. L'amore del partner vi sostiene e vi incoraggia a perseguire il vostro obiettivo.

Toro, dal 21 aprile al 20 maggio

Dolcezza, tenacia e altruismo sono i tratti che delineano il vostro carattere: qualità che vi sostengono nelle difficoltà che incontrate in campo lavorativo e anche sociale. Insomma avete le pile un po' scariche, vi amareggiano i contrasti, le discussioni sterili, gli insulti, le minacce che dilagano ovunque: restatene fuori! "Solo una mente educata può capire un pensiero diverso dal suo, senza la necessità di accettarlo" (Aristotele). E' il concetto essenziale per una pacifica convivenza: il rispetto. Per quanto possibile, ritiratevi nel vostro prezioso silenzio, dedicatevi alla famiglia e all'accudimento di chi ha bisogno di conforto, siete apprezzati perché gentili e generosi. Il vostro pregio è l'ascolto: niente pregiudizi e tanto meno consigli non richiesti. In campo lavorativo, malgrado l'impegno e la capacità, alcuni sono costretti ad adeguarsi, ci si accontenta, non è il momento propizio per lanciarsi in nuove avventure, magari accettando proposte ingannevoli o investendo in nuove attività. Voi formichine sapete fare fronte alle difficoltà finanziarie, magari con lavoretti extra. L'amore e la bellezza che vi circondano sono la vostra forza. Animo!

Gemelli, dal 21 maggio al 21 giugno

Libertà di azione, di pensiero e lungimiranza: ecco i tratti del vostro carattere. Tuttavia vi sorprenderete della vostra capacità di adattamento, senza peraltro rinunciare al sogno di costruire ciò a cui aspirate in campo lavorativo semplicemente accantonandolo. La vostra arma è la parola, siete loquaci, ma guidati dal vostro istinto, sapete anche tacere per non porgere il fianco a chi vi tende un tranello. Sono l'intuito e l'intelligenza a non farvi cogliere le provocazioni: il silenzio è la vostra forza, la loquacità è la loro debolezza, sarà la loro malafede a tradirli. Professionisti in umorismo, chiudete i discorsi con una battuta evitando discussioni sterili o addirittura eccessi d'ira della controparte. Il momento è complicato, difficile sotto ogni aspetto: disorientamento, affanni, incertezze, così scegliete di navigare a vista, valutando giorno per giorno quali pesci prendere. In compenso siete gratificati dall'apprezzamento e dalla stima di chi riconosce in voi la sensibilità che a volte celate per non apparire fragili. L'amore del partner e della famiglia vi appoggiano in momenti di sconforto.

Cancro, dal 22 giugno al 22 luglio

Sensibilità, emotività e creatività sono i sentimenti preponderanti della vostra personalità. Non fatevi indebolire da persone che sanno pungervi nel vostro punto debole. Non chiudetevi nel vostro guscio, allontanate il pensiero dai malumori, giustificati, ma spesso troppo radicati in voi. La situazione è difficile per tutti, serpeggiano il desiderio di sopraffare, l'incertezza e soprattutto la paura, quella che spesso non volete mostrare per il timore di essere giudicati fragili. Non pensate che chi si mostra più spavaldo non provi la paura, per la salute, per le difficoltà finanziarie, è che la reprime, riversandola però con l'aggressività e la mancanza di rispetto verso il prossimo. Dunque mettete a disposizione le vostre capacità in campo lavorativo, siete abili nelle attività commerciali, in grado di risolvere gli imprevisti con soluzioni geniali. Siete il pilastro della famiglia, sempre disponibili e pronti a sacrificarvi per il bene dei vostri cari. Voi sorreggete il prossimo con l'amore.

Leone, dal 23 luglio al 23 agosto

Competitivi, audaci, impulsivi: siete leoni che ruggiscono per difendersi, ma a volte vi spaventa la paura di sbagliare o di non essere adeguati. La pandemia ha fatto crollare certezze, alimentato paure per la salute e per le difficoltà economiche, ma voi, anche se con un po' di apprensione e con mille dubbi, non vi abbattete e continuate a combattere. Siete carismatici, le persone che vi circondano si fidano di voi, quindi vi spendete per creare benessere in campo lavorativo con lungimiranza, avventurandovi con successo in campi innovativi, ancora inesplorati. La sfida è ciò che vi aiuta a superare questo periodo, vi dà la giusta energia per impegnarvi al limite delle forze per la buona riuscita. La vostra generosità impetuosa, imprudente, a volte viene ricambiata con maldicenza o tradimento: ve ne starete un po' in disparte a smaltire il malumore. Vi aspettano grandi successi e riconoscimenti. Non demordete e rallegratevi con l'amore che spesso è bisticciarello e a volte anche un po' trasgressivo.

Vergine, dal 24 agosto al 22 settembre

Riflessivi, logici e tanto sensibili, queste le caratteristiche che vi identificano. Un periodo complicato che state superando con incredibile stabilità e rigore, sempre alla ricerca del quieto vivere, non vi siete mai esposti con critiche o maldicenze. Non è facile in questo mondo di atti insensati ispirati dall'odio, che minano la sopravvivenza di intere società. Eppure siete capaci di resistere, senza cogliere provocazioni, senza giudicare e senza inveire contro chi la pensa diversamente da voi. Chi vi circonda assorbe la vostra energia buona. Voi, portatori di benessere, attraverso la bellezza delle arti e della natura influenzate il cuore, la mente e l'animo del prossimo. Tra voi, artisti dello spettacolo e di altre arti, c'è chi ci sta regalando opere colme di benessere, un conforto per lenire tanta sofferenza e malessere dell'animo. Dolci e teneri, amate e siete ricambiati.

Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre

Sensibilità, diplomazia, creatività sono i tratti che vi distinguono. Ma inizia un percorso di "bilanciamento": ora siete disposti a lottare per un ideale a cui non potete più rinunciare. E' la spinta per fare fronte alle difficoltà, a costo di sorprendere per la posizione irremovibile che difendete, anche a costo di creare scontento. Non siete più disposti a rinunciare ai vostri sogni, di cui ora siete pienamente consapevoli, per mantenere la quiete di chi vi circonda, sempre con pacatezza, ma stavolta decisi a pretendere giustizia. State cercando stabilità, consapevoli delle vostre priorità. La pandemia ha stravolto le vite, creando sofferenza, dubbi, incertezze, tuttavia ha creato in voi una nuova forza, che vi spinge a scelte, anche drastiche ma benefiche. Continua il cambiamento per chi l'ha iniziato e inizia per chi l'ha appena concepito. Certo, si presentano difficoltà, ma ormai avete l'arma per sconfiggerle: la consapevolezza. Amate senza riserve, ne vale la pena.

Scorpione, dal 23 ottobre 22 novembre

Ribelli, combattivi, generosi: ecco i tratti del vostro carattere. Sempre alla ricerca di stabilità, di successo nel campo lavorativo, non vi risparmiate in energia. Avete ottime intuizioni, molti di voi, a causa della pandemia, saranno costretti a cambiamenti nel campo del lavoro. La novità non vi spaventa, ma le discussioni di chi vi dà contro per partito preso vi esasperano, è facile che perdiate il controllo. Conviene rientrare nei ranghi, dilaga lo scontento, non è il momento di combattere contro i mulini a vento. Il vostro temperamento impetuoso infastidisce chi non rispetta le opinioni altrui; esternando il vostro disappunto, anche solo con uno sguardo, rischiate brutte situazioni, amarezze e dispiaceri. Circondatevi di persone che vi conoscono e vi apprezzano per le vostre qualità e che vogliono davvero il vostro bene. Date uno sguardo attorno: ci sono, aspettano che vi passi la furia, per avvicinarvi e sorreggervi. Apritevi all'amore, non perdete le occasioni di essere felici.

Sagittario, dal 23 novembre al 21 dicembre

Anarchici, innovativi, trascinatori: questi i tratti che vi distinguono. La pandemia, la sofferenza, le difficoltà, ma soprattutto la chiusura, vi pesano tanto. L'impedimento di muovervi in libertà è ciò che temete più di ogni altra cosa. Vi sentite ancorati ad un porto, neanche troppo sicuro, con l'impeto di salpare in mare aperto verso nuove avventure foriere di tante opportunità. Umore e tono fisico in ribasso vi hanno sottratto un po' di energia, ma ora urge il desiderio di combattere per realizzare progetti già pensati durante il periodo di fermo. Avanti, alla riscossa! Riprendete in mano la vostra vita, gli escamotage con l'avvento della digitalizzazione vi offrono opportunità per supplire ai contatti di lavoro importanti, per mantenervi sul mercato. Siete nell'ingranaggio, una nuova opportunità di competere, di costruire una stabilità, con gratificazioni finanziarie. L'amore c'è sempre, un po' trasgressivo a volte.

Capricorno, dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ambizioso, introverso, sensibile: ecco i vostri tratti caratteriali. Malgrado tutto, con le incertezze sia per la salute che per l'economia, continuate a progettare: chi cambia azienda, chi lascia un'attività, chi invece la apre. Dipende dalla propria situazione, età, condizione sociale e predisposizione e capacità nei vari campi del lavoro. Siete avvolti da una energia buona, con una spinta verso l'evoluzione, la vostra riservatezza spesso viene scambiata per superbia, siete introversi, non avvezzi a confidenze. Tuttavia il momento in generale è propizio, anche se richiede chiarimenti necessari per pianificare in modo corretto con i colleghi, collaboratori o soci. Un piccolo sforzo per aprirvi, non è fragilità svelare i vostri sentimenti, le vostre paure, più che lecite in questo periodo. Nessuno ne è esente: chi mostra di più, chi meno, nel vostro caso neppure con i famigliari vi lasciate andare. Le persone che vi vogliono bene dividerebbero volentieri il peso dei vostri crucci. L'amore regala forti emozioni, accoglietelo con fiducia.

Acquario, dal 21 gennaio al 19 febbraio

Lungimiranti, ribelli, generosi: ecco i tratti che vi contraddistinguono. Continuate la vostra rivoluzione, chi ha tradito la propria natura indipendente e ribelle con lavori che non ama presto si ribellerà, costi quello che costi, anche se il momento non è il più indicato per lasciare il certo per l'incerto. Ma è troppo preponderante in voi il senso di libertà, vi sentite stretti da lacci opprimenti che vi impediscono di trovare il giusto equilibrio. Seguite il vostro istinto, rifuggite da una vita se vi opprime o vi costringe a regole che non fanno per voi, la fortuna aiuta gli audaci, quindi, se già non l'avete fatto, è il momento di lanciarvi in una nuova avventura. Il vostro bene più prezioso è la libertà di agire, senza peraltro negarla agli altri. Ne siete consapevoli, quindi se necessario siete pronti a sacrificarvi, non vi interessa seguire le convenienze, purché raggiungiate la vostra serenità, fatta anche di piccole cose che vi danno il giusto senso della vita. Apritevi all'amore, la persona giusta per voi? Quella che non vi opprime, che non pretende. Liberate il vostro animo e assaporate le emozioni, quelle che più vi danno calore.

Pesci, dal 20 febbraio al 20 marzo

Creativi, innovativi, sensibili: ecco i vostri tratti caratteriali. Molti tra voi hanno trovato una buona stabilità, anche a costo di bruschi cambiamenti per fare fronte alle problematiche del periodo incerto, oppure alle situazioni lavorative ormai divenute insostenibili. Certo, il clima di esasperazione e di odio non favorisce il quieto vivere, la serenità. “Dentro di noi esistono forze selvagge e meravigliose" (San Francesco d'Assisi). Infatti, anche se colti da ansie improvvise, come violente vampate, voi superate gli ostacoli, man mano che si presentano, con coraggio e determinazione. Si prospettano recupero psicofisico anche per chi ha avuto blocchi sul lavoro per problemi finanziari. Quando vi coglie la malinconia, pensate a quanto avete realizzato, chi più chi meno, siate consapevoli delle vostre capacità: i fatti lo dimostrano. La creatività e la fantasia possono riempire quei vuoti in cui senza ragione cadete. Dedicatevi alle arti, siete portati per natura e per sensibilità. E l'amore? Meno insicurezze, più fiducia in voi stessi, non rinunciate ad assaporare momenti indimenticabili.

Fiorella Avalle Nemolis