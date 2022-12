"Tra le righe di Fenoglio" nel centro di Alba e la grande mostra alla Fondazione Ferrero

CUNEO CRONACA - Ultimi appuntamenti per la terza stagione del centenario “BeppeFenoglio22” dedicata ai “23 giorni della città di Alba” che si conclude con il finire dell’anno e primissimi appuntamenti dell’ultima stagione “Una questione privata” con le passeggiate del 6 e 8 gennaio “Tra le righe di Fenoglio”.



Prosegue “Tra le righe di Fenoglio”, il ciclo di passeggiate gratuite in undici tappe nel centro di Alba sulle tracce di Beppe Fenoglio, una delle iniziative iconiche del programma del Centenario. Tutte le domeniche fino a marzo (con qualche variazione di giorno durante le feste) si parte alle 10.30 da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita dello scrittore e partigiano, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore. Il percorso, apprezzatissimo dal pubblico, è sostenuto dalla Regione Piemonte – direzione Cultura e Commercio. In occasione delle feste di fine anno le passeggiate in programma si terranno lunedì 26 dicembre, venerdì 6 e domenica 8 gennaio per poi riprendere senza interruzioni col consueto appuntamento domenicale. La partecipazione è gratuita con prenotazione sul sito beppefenoglio22.it.



Le passeggiate “Tra le righe” sono l’occasione per visitare anche la grande mostra aperta fino all’8 gennaio alla Fondazione Ferrero di Alba Canto le armi e l’uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio a cura di Luca Bufano, tra i principali studiosi dell’opera fenogliana. Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e biografiche in cui il racconto si struttura attraverso documenti autografi, immagini fotografiche e audiovisive, opere d’arte, manifesti e altri oggetti, tra cui libri e cimeli. L’esposizione ha un carattere multimediale che rende l’opera e la figura di Beppe Fenoglio accessibile a ogni tipologia di pubblico, dallo studioso più attento, al lettore appassionato, sino al neofita dell’opera fenogliana. L’allestimento è di Danilo Manassero. Ingresso gratuito, orari: giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00, chiuso lunedì, martedì e mercoledì e i giorni 24, 25, 31 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023.

Per tutta la durata del centenario fenogliano, in collaborazione con il Comune di Alba, è allestita l’installazione “Piazza Rossetti 1” una struttura - pensata e realizzata dall’architetto Danilo Manassero con le fotografie di Antonio Buccolo - che svela attraverso un gioco poligonale gli interni di quella che un secolo fa era Casa Fenoglio. Anche questa iniziativa rientra nel progetto Atlas Fenoglio. Un’identità letteraria per un nuovo secolo, realizzato con il sostegno nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura. Il calendario degli appuntamenti, in continuo divenire, è sempre aggiornato sul sito del Centenario Fenogliano www.beppefenoglio22.it

(Foto di Danilo Manassero)