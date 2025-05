Tra fortezze medievali e ville nobiliari: domenica la Granda si racconta con "Castelli aperti"

CUNEO CRONACA - Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. Domenica 18 maggio torna la “Giornata dei Castelli Aperti” - quest’anno alla sua sesta edizione - che vedrà l’apertura concomitante di oltre 60 beni storici – ville, castelli, musei, palazzi, torri - ubicati su tutto il territorio piemontese. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Piemonte, permetterà ai visitatori di scoprire antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in un’unica giornata.

Gli amanti dei castelli possono spingersi nella zona delle Langhe dove sarà aperto dalle 10.30 alle 19.00 il Castello Falletti di Barolo. La storia del castello ebbe inizio nel X secolo. Dopo innumerevoli trasformazioni oggi ospita il WiMu Museo del Vino, frutto dell’estro di François Confino. Un viaggio emozionante alla scoperta della cultura di un prodotto millenario me del suo profondo rapporto con l’uomo. Le cantine ospitano l’Enoteca Regionale del Barolo.

Poco distante, il Castello di Serralunga d'Alba, uno degli esempi meglio conservati di castello nobiliare trecentesco del Piemonte, sarà aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. A Roddi, il castello, magnifico esempio di architettura fortificata medievale apre con visite guidate nei seguenti orari: 10.30; 11.30; 12.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30 (ingresso intero 6 euro).

Domenica 18 maggiio sempre nelle Langhe, a Monforte d’Alba, apertura eccezionale del castello di Pernoche fu costruito in epoca medievale dalla famiglia Falletti, come fortilizio difensivo, e successivamente trasformato, tra il XVII e il XVIII secolo, in dimora residenziale. Alla fine degli anni Settanta del secolo scorso il Castello fu acquistato dalla casa editrice Giulio Einaudi che ne fece la propria sede secondaria, gemella di quella di Via Biancamano a Torino, e residenza di lavoro per i propri scrittori (tra i quali Primo Levi, cui è stata recentemente dedicata la piazzetta sotto le mura a Perno). Le visite sono guidate e su prenotazione. Orari: 15.00, 16.00, 17.00.



In Alta Langa il Borgo e la Torre Medievale di Priero organizzano tour guidati su prenotazione dalle 10.00 alle 18.00. A Mombasiglio è aperto il Museo Generale Bonaparte sito nel castello. Il museo propone un allestimento che consente di rileggere la storia locale in modo alternativo, attraverso gli occhi del noto pittore Giuseppe Pietro Bagetti che seguì la Prima Campagna d'Italia di Napoleone. La collezione include pregevoli uniformi, collezioni di soldatini in piombo, plastici di battaglie e una serie di quarantaquattro stampe tratte dagli altrettanti acquarelli del pittore torinese. (aperto dalle 10 alle 18)



Nel Roero, il castello di Govone festeggia il mese di maggio con la manifestazione “Regalmente rosa”. Il castello e la Chiesa dello Spirito Santo (cappella reale) saranno aperti alle visite dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. Sarà anche possibile visitare il Roseto di Re Carlo Felice. Gratuita negli orari 11:00, 15:30 e 16:30. Compresa nell’ingresso al castello è visitabile la mostra fotografica “Crocicchi”dell’illustratore cuneese Marco Paschetta. Inoltre, a partire dalle ore 17:30 nel Salone delle Feste del Castello si esibirà il “Modern Free Duo” al flauto e chitarra. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata via mail a prenotazioni@castellorealedigovone.it indicando il numero dei partecipanti.



Sempre nel Roero interessante la visita al castello degli Alfieri di Magliano che ospita il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari – Cultura del Gesso, che documenta la tecnica di decorazione dei soffitti delle case contadine e il Teatro del Paesaggio, dedicato al territorio di Langhe e Roero. (Aperto con orario 10.30-18.30 (Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; castellomagliano@barolofoundation.it. Ingresso: intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei). A Corneliano d’Alba è aperta la torre di origine medievale dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (ultima salita ore 17.00). In occasione della Giornata dei Castelli Aperti, nell'area verde ai piedi del sentiero che porta al pianoro su cui sorge il monumento, si svolgerà una rievocazione storica. Prenotazione obbligatoria per i gruppi: Tel. 338/9654524 - 339/6541344. Ingresso: Gratuito. In caso di maltempo evento annullato.



Nel cuneese imperdibile a Busca le visite al castello del Roccolo (dalle 14.30 alle 19.00 e al Filatoio di Caraglio (ore 11.00, 15.30, 17.30). Nel saluzzese, il castello della Manta propone, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, propone un ricco programma di iniziative pensate per valorizzare e far conoscere il patrimonio di biodiversità del territorio compreso nella Riserva della Biosfera MAB UNESCO Monviso. Un’esperienza immersiva tra la natura e la storia del territorio: un cammino lungo antichi sentieri, alla scoperta del paesaggio che circonda il Castello. Accompagnati da due guardiaparco del Parco del Monviso, si percorrerà un tratto di bosco e collina di fronte al Castello per esplorarne gli aspetti naturalistici più rilevanti.

Per l’intera giornata, Mieli Amel propone un percorso esperienziale che unisce conoscenza, gioco e gusto, con uno sguardo speciale rivolto alle api delle arnie situate presso il Castello. I visitatori saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta dell’evoluzione dell’apicoltura, dall’Ottocento a oggi, attraverso l’esposizione di antichi bugni villici e moderne arnie. Il percorso offrirà un’introduzione al mondo delle api e alla complessa organizzazione dell’alveare, culminando con l’osservazione diretta di un favo, grazie a un’arnia didattica: un’occasione unica per vedere l’ape regina e le sue operaie all’opera. Al termine, si potrà partecipare a una degustazione di miele accompagnato da pane preparato con farine integrali biologiche. Un approfondimento speciale sarà dedicato proprio al valore e alle proprietà nutrizionali della farina integrale biologica, a cura dell’azienda agricola San e Bun. Nel pomeriggio, attività in giardino per le famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni, grazie ad un percorso a tappe con indovinelli e particolari da scoprire nell’ambiente naturale circostante (a cura degli operatori del Parco del Monviso).



A Fossano, il castello dei Principi d’Acaja apre con tour guidati alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. La visita conduce i visitatori partendo dal grande porticato loggiato fino alle gallerie del passo di ronda e consente la scoperta della maestosa costruzione in cotto, costruita nel XIV secolo, che domina il centro storico ed è diventata il simbolo di Fossano. Il visitatore, partendo dal cortile e attraversando le ampie sale, dal 1985 occupate dalla Biblioteca Civica, arriva alla Sala delle Grottesche, affrescata da Giovanni Caracca; la visita terminerà con la salita ad una torre panoramica. Consigliata la prenotazione. Ingresso intero 6€.



Anche i musei visitabili sono numerosi. A Cherasco, le antiche sale di Palazzo Salmatoris ospitano la mostra “Natura e vita, Daniele Fissore Opere dal 1973 al 2017” visitabile gratuitamente dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Ad Alba, il MUDI – Museo Diocesano della Cattedrale è aperto dalle 14.30 alle 18.30. A Dronero, in Valle Maira, il Museo Mallé apre dalle 15.00 alle 19.00 (ingresso gratuito) Oltre al classico percorso museale, è allestita nelle sale del museo la mostra dedicata a Matteo Olivero. 90 opere tra dipinti, bozzetti, sculture, disegni e documenti.

La città Bra apre tutti i suoi musei: con un biglietto di 10 euro si possono visitare il Museo Civico di Storia Naturale Craveri, il Museo Civico di Palazzo Traversa, e il Museo del Giocattolo. Sempre a Bra visite ad ingresso gratuito alla Zizzola con orario 10.00-18.00. Alle 16.00 inaugurazione della mostra “La mia Zizzola” del pittore Franco Gotta.

A Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra apre con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Il museo ha sede nell’antico convento di S. Francesco. Conserva reperti archeologici e raccolte di opere d’arte dal XV al XX secolo. Alcune sale molto suggestive ricostruiscono l’antica Farmacia dell’Ospedale SS. Annunziata. La Gipsoteca Davide Calandra espone calchi, bozzetti, modelli in gesso e terracotta dello scultore torinese, autore del Fregio dell’Aula di Montecitorio a Roma.

Sempre a Savigliano, in occasione della Giornata di Castelli Aperti e della manifestazione “Quintessenza”, visite guidate alla città “Scopri Savigliano” (compresa la Torre Civica e Palazzo Muratori Cravetta) alle ore 11.30 e 15.30. Ingresso: Intero 2€. Prenotazioni iat.savigliano@coopculture.it

Per chi desidera scoprire una città ricca di storia e cultura attraverso i suoi beni più rappresentativi, Saluzzoa pre con ingressi ridotti promozionali per la Giornata di Castelli Aperti Casa Cavassa (10.00-13.00 e 14.00-19.00. 3 euro), la Casa Natale di Silvio Pellico (14.00 - 19:00, 2,5 euro), La Castiglia (10.00-13.00 e 14.00-19.00. 6 euro) e la Torre Civica e Pinacoteca Olivero (10.00-13.00 e 14.00-19.00, 2,5 euro).