Tornano le schiarite in Granda: migliora da martedì, ma ancora instabilità nelle vallate

CUNEO CRONACA - La saccatura atlantica responsabile del maltempo di questo fine settimana si allontana lentamente verso il Mar Tirreno, favorendo l'attenuazione delle correnti umide meridionali ed un conseguente generale miglioramento. Tuttavia, nel pomeriggio il contesto si manterrà ancora debolmente perturbato con rovesci sparsi sulle zone pedemontane, in particolare nelle vallate occidentali e sudoccidentali.

Da martedì - fa sapere Arpa Piemonte - la modesta espansione di un'area anticiclonica sull'Atlantico permetterà un ulteriore allontanamento della saccatura consentendo un ritorno a cieli ben soleggiati, con condizioni favorevoli allo sviluppo di foschie e locali nebbie in pianura nelle ore più fredde.

Martedì 25 marzo

Nuvolosità: cielo soleggiato, con locali annuvolamenti al primo mattino e alla sera sul Cuneese. Locali foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde, più fitte fino al primo mattino tra Novarese e Alessandrino.



Precipitazioni: possibili deboli piovaschi limitati alle zone al confine con il Genovese.



Zero termico: in aumento sui 2200-2300 metri.

Venti: deboli da nord-est in montagna, in intensificazione dal pomeriggio fino a moderati; in pianura deboli variabili con locali rinforzi in serata su Novarese e Alessandrino.

Mercoledì 26 marzo

Nuvolosità: al mattino addensamenti sulle creste alpine settentrionali di confine e nubi basse sul Piemonte meridionale, altrove in prevalenza soleggiato con velature in transito; nel pomeriggio aumento della nuvolosità a ridosso delle Alpi Marittime. Locali foschie e nebbie in pianura fino al primo mattino.

Precipitazioni: dalle ore centrali possibili brevi e isolati piovaschi tra Alpi Marittime e Appennino.

Zero termico: stazionario sui 2200 metri.

Venti: sulle Alpi moderati da nord-est con rinforzi in aumento nel pomeriggio, in particolare in Val d'Ossola; sull'Appenino venti di tramontana deboli o localmente moderati. In pianura deboli, al mattino orientali in rotazione da ovest dal pomeriggio, con locali rinforzi sulla zona dei laghi e sulle colline di Astigiano e Alessandrino.

Giovedì 27 marzo

Nuvolosità: cielo sereno con transito di velature alte e sottili. Fino al primo mattino locali addensamenti sul Cuneese e foschi e nebbie in pianura, più fitte tra Novarese e Alessandrino. In serata foschie in nuova formazione sulle pianure.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in marcato rialzo fino a 2600 metri.

Venti: al mattino moderati da nord-est in montagna con rinforzi fino al primo mattino in Val d'Ossola, in pianura deboli variabili con rinforzi orientali sulla zona dei laghi; dal pomeriggio graduale attenuazione in montagna e rotazione da ovest in pianura.