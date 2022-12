Torna la festa del Tarluc a Pietraporzio con la tradizionale tosatura della pecora floucà

Gran Ballo Occitano presso la Crusà di Pietraporzio in compagnia di Sergio Berardo e i sonaires de la valada. Nel pomeriggio del giorno dell’Epifania, appuntamento a Pontebernardo nella stalla dell’Ecomuseo alle 14.30, per la rappresentazione della tradizionale tosatura della floucà - eseguita da Fabrizio Bagnis, abile tosatore della Valle Stura - e la dimostrazione degli antichi mestieri. Alle 16, nella saletta incontri dell’Ecomuseo, laboratorio di feltro per bambini e famiglie con Romina Dogliani e distribuzione degli agnel de pan ai più piccoli. A fine pomeriggio, intorno alle 17, inaugurazione dell’opera d’arte collettiva “La Feo Luz” in feltro di lana sambucana realizzata nelle tre giornate di comunità sulla filiera della lana che si sono svolte a luglio 2022.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile visitare il percorso ecomuseale “Na Draio per Vioure” testando l'App multimediale Kurubik, grazie alla quale lo smartphone si trasformerà in una guida interattiva in grado di aprire la porta e di condurre i visitatori all’interno dell’ecomuseo attraverso nuovissimi contenuti multimediali audio e video. La sperimentazione della fruizione del percorso tramite App è un'azione del progetto TradINNOVAzione, realizzato dall’Ecomuseo della Pastorizia e dall’Unione Montana Valle Stura nell’ambito del bando Luoghi della Cultura della Fondazione CRC.

L’ultimo giorno di festeggiamenti si svolgerà a Sambuco: sabato 7 gennaio, alle 14, ciaspolata in musica, accompagnata dal suono della cornamusa di Davide Bagnis - giovane musicista della valle - con assaggio di prodotti delle quattro valli di Ecomusei del Gusto. L’attività è gratuita e rientra tra le azioni del progetto Ecomusei del Gusto. Per informazioni tecniche sul percorso e su eventuale necessità di noleggiare le ciaspole contattare la guida escursionistica al numero +39 334 533 6868 (Noemi Silvestro).

Alle 17, ci si sposterà presso il Centro di Documentazione del paese, per la presentazione dell’Abbecedario Occitano, libro fresco di stampa realizzato grazie al contributo dell’Unione Montana Valle Stura ed edito da “La Cevitou”, che attraverso ventun parole-chiave narrate da Caterina Ramonda e illustrate da Marco Paschetta ci guida nella scoperta dei territori delle vallate occitane italiane in un percorso tra i mestieri stagionali, gli alberi, gli animali, i balli, gli strumenti musicali, i cibi, le feste, le creature fantastiche e altro ancora. A seguire un laboratorio per bambini e famiglie dal titolo “Piccolo Viaggio nell’Immaginario Occitano. Crea il tuo Abbecedario”, per immergersi nella realtà linguistica e paesaggistica raccontata dall’Abbecedario. Il laboratorio, dedicato ai bambini dai 5 anni in su e agli adulti, è curato da Caterina Ramonda e Marco Paschetta, e prevede un primo momento di narrazione e di scoperta delle parole e un secondo momento di creazione attraverso il disegno di un proprio abbecedario. Per maggiori informazioni cultura@vallestura.cn.it.

Nel periodo festivo sarà possibile visitare l’Ecomuseo della Pastorizia, il suo percorso ecomuseale Na Draio per Vioure e la mostra fotografica La Montagna Viva, accompagnati dalla guida, nelle seguenti date: 24, 26 e 31 dicembre; 6, 7 e 8 gennaio, con orario 15-18. Tutte le attività della Festo dou Tarluc sono gratuite. È gradita la prenotazione al numero +39 340 984 8801 o a ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it. La Festo dou Tarluc è organizzata dall’Ecomuseo della Pastorizia e dall’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con il Consorzio l’Escaroun, i comuni di Argentera, Pietraporzio e Sambuco, con il sostegno dalla Regione Piemonte L.R. 31/95 e dalla Fondazione CRC.