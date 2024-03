Torna l'instabilità: piogge e nevicate in montagna da martedì in provincia di Cuneo

Mercoledì 27 marzo

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso al mattino con copertura in progressiva attenuazione fino a cielo poco nuvoloso in serata.

Precipitazioni: al mattino deboli o moderate diffuse, con valori forti sul settore settentrionale; deboli rovesci sparsi nel pomeriggio in esaurimento in serata. Quota neve sui 1200 metri in rapido aumento fino a 1400 metri; valori localmente inferiori sui 900 m sull'Appennino cuneese.

Zero termico: in aumento in serata sui 2100-2300 metri, con valori inferiori sui rilievi alpini sui 1800-2000 metri.

Venti: moderati o localmente forti meridionali sulle Alpi al primo mattino, in successiva attenuazione e rotazione da nordovest, e moderati da sud sull'Appennino; deboli variabili in pianura.

Giovedì 28 marzo