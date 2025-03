Torna il Premio nazionale di letteratura per ragazzi "Il Gigante delle Langhe"

CUNEO CRONACA - Il Premio nazionale di letteratura per ragazzi "Il gigante delle Langhe" nasce nel 2001 a Cortemilia con l’obiettivo di dar vita ad un Premio di letteratura dedicato ai ragazzi che fosse un punto di riferimento culturale non solo a livello locale, per l'Alta Langa e la Langa, ma anche a livello regionale e nazionale.

Il Premio prende il nome dal ‘gigante delle Langhe’, il personaggio di fantasia creato dai bambini dell’Alta Langa nel 1999 come costruttore del paesaggio terrazzato che caratterizza le ripide colline dell’Alta Langa, ha la sua segreteria organizzativa a Cortemilia.

Negli anni il Premio si è conquistato la stima delle case editrici italiane specializzate in letteratura per ragazzi, degli scrittori ed illustratori. Al Premio tutti loro riconoscono autorevolezza, sensibilità, freschezza, immediatezza e democraticità. Passo dopo passo il progetto è cresciuto, si è affinato, fino a diventare un vero e proprio Festival di letteratura per ragazzi che si sviluppa, con le sue attività, durante tutti i mesi dell’anno.

La storicità del Premio del gigante permette di avvalersi di una rete di contatti formidabile, estesa sul territorio nazionale, di grande eccellenza che permette di valorizzare il territorio di Cortemilia e dell’Alta Langa promuovendone le bellezze paesaggistiche e i talenti.

Una delle caratteristiche del Premio è quella di avvalersi, oltre alla Giuria Tecnica, anche di una entusiasta Giuria dei Ragazzi – la XXIII edizione ne conta quasi 6000 – che legge i libri finalisti dell’edizione in corso e ne proclama il vincitore assoluto. Ed è dai libri finalisti che in ogni edizione si traggono spunti per realizzare iniziative rivolte ai ragazzi che permettano loro di trasformare in realtà le storie, i messaggi importanti che questa evidenzia.

Il Premio è composto da tre Sezioni:

Sezione Narrativa fascia di età 7 – 10 anni e 11 – 14 anni – Premio Eugenio Pintore

Sezione I racconti dei bambini – Premio Francesco Langella

Sezione Libro Illustrato – Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione e coinvolge tutte le case editrici italiane specializzate in letteratura per ragazzi.

La Cerimonia di Premiazione della XXIII edizione del Premio Nazionale di letteratura per ragazzi ‘il gigante delle Langhe’ si terrà a Cortemilia, nella prestigiosa location della Chiesa del Convento di San Francesco, il 18 marzo 2022; la Settimana del gigante si svolgerà dal 17 al 22 marzo 2025 a Cortemilia e in altre realtà del territorio dell’Alta Langa, della Langa e della Langa Astigiana.

Alla Cerimonia di Premiazione della XXIII edizione parteciperanno di persona, a Cortemilia presso la prestigiosa Chiesa del Convento di San Francesco, i finalisti - i vincitori delle Sezioni Narrativa – Premio Eugenio Pintore: Sarah Pellizzari Rabolini (Sorella di cuore, Edizioni CoccoleBooks) e Ilaria Mattioni (La figlia del gigante, Feltrinelli) per la fascia di età 8-10 anni e Vichi De Marchi (Chiamami Giulietta, Feltrinelli) con Sergio Badino (Mille papaveri rossi, Piemme) per la fascia di età 11 – 14 anni; la vincitrice della Sezione Illustrazione – Premio Emanuele Luzzati: Ester Armanino ‘Dolores e io’, Rizzoli, le classi vincitrici della Seconda Sezione – Premio Francesco Langella ‘I racconto dei bambini’ – i componenti delle Giurie Tecniche del Premio, autorità istituzionali, e un grande pubblico di ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado dell’Alta Langa e della Langa in rappresentanza della Giuria dei ragazzi di tutta Italia che in questa edizione ha raggiunto quasi il numero di 6000 giovani lettori.

La Cerimonia di Premiazione sarà trasmessa anche in diretta online - sui canali Facebook e Youtube del Premio – e quindi sarà visibile dalle Scuole e case editrici geograficamente lontane che partecipano al Premio, oltre che da suoi estimatori, presenti in tutta Italia.

Si tratta di una vera e propria festa della letteratura per ragazzi, della cultura, che intercetta scuole, autori, enti pubblici e realtà imprenditoriali a livello locale e nazionale, un’iniziativa policentrica e partecipata che negli anni è diventata un vero e proprio fiore all’occhiello del territorio dell’Alta Langa, della Langa, del Piemonte, diventandone un asset di promozione turistica, culturale.

Quest’anno sarà ospite speciale del Premio il campione di calcio Enrico Chiesa a cui verrà consegnato, in data 22 marzo presso la Chiesa del Convento di San Francesco, il Premio GIGANTE DELL’ANNO. L’evento si lega alla storia di uno dei due libri finalisti della Sezione Narrativa di questa edizione: ‘Sorella di cuore’ di Sarah Pellizzari Rabolini che racconta il mondo del calcio, di fairplay e dell’importanza di costruire, a partire dalle squadre dei giovani, un modo di comportarsi che dia risalto non all’aggressività, ma alla costruzione di uno spirito di squadra e di sport inclusivo, per tutti.

Il Premio, che con le sue iniziative è attivo con continuità su tutto l’arco dell’anno, non si conclude però in un solo giorno, ma si svolge lungo un’intera Settimana con un ricchissimo programma composto da spettacoli teatrali e letture sceniche per ragazzi, laboratori, esposizioni, incontri con gli autori, reading, passeggiate letterarie.

Il Premio è sostenuto, oltre che dal Comune di Cortemilia, dalla Regione Piemonte (in particolare della Direzione Cultura e Commercio, Settore Promozione Beni librari e archivistici, Editoria e Istituti culturali); dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo; dalla Fondazione Ferrero di Alba; dalla Lele Luzzati Foundation; dalla Biblioteca Civica ‘Giovanni Ferrero’ di Alba centro rete del Sistema bibliotecario delle Langhe; da realtà imprenditoriali locali.

L’edizione in corso, così come quella passata, si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura a cui si affiancano i patrocini importanti del Consiglio Regionale Piemontese, dell’ Associazione Italiana Biblioteche Sezione Piemonte e Valle d’ Aosta, dell’Unione Montana Alta Langa, del GAL Langhe Roero Leader.