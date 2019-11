Torna il maltempo in provincia di Cuneo: nuvole, pioggia e neve in montagna

Tempo stabile e abbastanza soleggiato sul Piemonte e in provincia di Cuneo, ma domenica (10 novembre) è atteso un nuovo peggioramento con nubi in deciso aumento e precipitazioni moderate sulla fascia sud occidentale, nevose oltre i 1000 metri.

Spiega Arpa Piemonte nel bollettino odierno: "Una circolazione depressionaria in discesa dalla Francia verso la Sardegna apporterà un moderato peggioramento del tempo con deboli precipitazioni, localmente moderate su Alpi Marittime e Liguri, a carattere nevoso oltre 1200 metri circa. Sono previste condizioni di cielo generalmente nuvoloso anche per lunedì, quando la depressione rimarrà stazionaria a sud della Sardegna, mentre il successivo allontanamento verso sud est dovrebbe favorire un miglioramento del tempo nella giornata di martedì".

Le previsioni nel dettaglio: domenica 10 novembre cielo in prevalenza nuvoloso con maggiore copertura a sud e nella seconda parte della giornata; temporanee schiarite sul settore settentrionale. Precipitazioni: dalla tarda mattinata precipitazioni deboli ed intermittenti sui settori occidentali e meridionali, localmente moderate su Alpi Marittime e Liguri in serata. Quota neve in calo sui 1100-1200 metri. Zero termico: stazionario sui 1500 metri sulle Alpi; in aumento sui 1800 metri in serata sul settore appenninico. Venti moderati in rotazione da sud ad est sulle Alpi, moderati da nord sull'Appennino e deboli settentrionali in pianura.

Lunedì 11 novembre cielo in prevalenza molto nuvoloso con temporanee schiarite sul Piemonte settentrionale nelle ore prima dell'alba e sul settore occidentale in nottata. Precipitazioni moderate sul basso Piemonte e deboli a nord del Po. Quota neve in aumento sui 1300-1400 metri. Esaurimento dei fenomeni nella notte a partire dal settore occidentale. Zero termico in forte aumento sui 1800 metri in serata. Venti moderati da sud, sudest sulle Alpi e da nord sull'Appennino; deboli settentrionali in pianura.

(Il video per le previsioni in montagna nel fine settimana del 9-10 novembre a cura di MeteoVetta sul sito della Regione Piemonte)