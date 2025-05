"Tessuti di sogni": 151 bambini firmano un'opera collettiva al Rondò dei Talenti di Cuneo

CUNEO CRONACA - Martedì 27 maggio alle 16,30 presso il Rondò dei Talenti a Cuneo, alla presenza degli artisti e delle loro famiglie, si terrà l’inaugurazione dell’opera collettiva “Tessuti di sogni”, realizzata da 151 bambini di sette classi degli Istituti Comprensivi di Cuneo, Venasca-Costigliole Saluzzo e Chiusa Pesio. L’opera è stata realizzata nel corso dei laboratori promossi da Fondazione CRC e organizzati da Felìz, che si sono svolti tra ottobre 2024 e aprile di quest’anno al Rondò dei Talenti per promuovere la conoscenza dell’arte contemporanea. I laboratori si inseriscono in ColtivArte, progetto promosso dalla Fondazione CRC per valorizzare il talento di artisti emergenti e creare occasioni di fruizione dell’arte per la comunità.

Lo scopo delle iniziative è avvicinare i bambini ai linguaggi dell’arte contemporanea, alle visioni degli artisti e alle istanze che esprimono, per comprendere la forza dell’arte e la sua possibilità di agire nella società sviluppando sensibilità e disseminando nuove idee. Partecipando ai laboratori e creando insieme un’opera collettiva, i bambini hanno sperimentato in prima persona il processo creativo e come questo incida sulla consapevolezza del proprio agire e delle possibilità di espressione.

Il risultato di tutto questo è stato “Tessuti di sogni”, un’opera direttamente ispirata allo stile dell’artista Alice Visentin, realizzata all’interno dei laboratori intitolati “Alice Visentin – Perché il colore?”. Caratterizzate dalla rappresentazione di grandi figure umane, le creazioni dell’artista riflettono colori intensi e abiti floreali, che attingono da un ricco immaginario dove la memoria personale si fonde con gli elementi naturali.

I bambini, nel corso dei laboratori, hanno ripercorso i luoghi, la natura e le tradizioni che hanno ispirato l’artista per poi riflettere su quali fossero i loro personali luoghi del cuore e raffigurarli attraverso il colore. Hanno creato così una vera e propria collezione di moda contemporanea sperimentando tecniche e materiali diversi attraverso i quali hanno espresso le proprie emozioni e i propri ricordi, dando vita a un vero “guardaroba vivente” di abiti, custodi di microstorie, miti e ricordi.

L’opera verrà installata sui muri in mattoni ai due lati esterni del Rondò. Data la delicatezza dei materiali, l’installazione sarà temporanea e resterà esposta solo nella giornata di martedì 27 maggio, dalle 16,30 alle 19,45. Dopo l’inaugurazione, è prevista un momento di festa durante il quale i bambini che hanno partecipato alla creazione potranno lasciare la propria firma su un pannello accanto all’opera.