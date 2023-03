Terres Monviso Outdoor Festival: a Saluzzo tre giorni per gustare e conoscere le vallate

CUNEO CRONACA - E’ camminando che s’apre il cammino, è camminando che si scorgono nuovi orizzonti. Il Terres Monviso Outdoor festival non è un semplice salone ma un laboratorio di tre giornate, un’esperienza da vivere e da camminare insieme.

Il salone, che torna dal 17 al 19 marzo a Saluzzo, presso il Quartiere di piazza Montebello 1, ripercorre le linee dell’edizione zero con alcune interessanti novità, nei temi che apriranno gli spazi come nei contenuti che li completeranno. L'OF sarà un momento di vetrina per i protagonisti economici della montagna e per le nuove sensibilità che la vivono (modi di accogliere, attività ricettive e professionali). Che cosa non mancherà? L’entusiasmo che sta muovendo da anni un territorio, l’orgoglio che sta crescendo di Valle in Valle nello scoprire i risultati del lavorare insieme, del condividere, del conoscersi! Quattro temi principali, quattro aree di indirizzo (food, cammini, parchi ed esperienze). Diversi convegni e un corner dove raccontare ciò che avviene al Festival e i progetti 2023 del territorio.

L’area Parchi - Parco del Monviso, Aree protette Alpi Marittime, Naturpark Nordeifel e.V., Parco della Murgia materana e una serie di ospiti nazionali e internazionali - l’outdoor education, i convegni per parlare di strutture ricettive, progetti di area vasta, prodotti da zaino. Il corner per confrontarsi in maniera diretta e pubblica, nuovi progetti trail e trekking, il trek food e tanto altro. Lo spazio dedicato alle Associazioni che curano la sicurezza in montagna, e non solo (Soccorso Alpino, AIB, ANA/Protezione Civile e Soccorso Radio). Non mancheranno le news firmate Terres Monviso come la nuova guida al territorio CamperViso, una mappa per vivere il territorio con il proprio Caravan. All’esterno, i negozi e le ditte di settore saranno occasione per provare il materiale tecnico e conoscere divertendosi. Nuovamente si potrà scalare o andare a cavallo, provare una E-Bike o il nuovo paio di scarpe running e scarponi da montagna… o vivere una notte in tenda negli spazi de Il Quartiere.

La novità sarà il venerdì "Didattiland". Al mattino le scuole dei plessi di Saluzzo, Dronero e Revello/Moretta saranno protagoniste nell’agorà del Salone raccontando l’Outdoor Education e i progetti nati dal post Covid. Contribuiranno alla discussione i Parchi trattando il tema “Didattica e la comunicazione come esperienze di sviluppo per i territori“ e la Rete del Buon Cammino. Le scuole il venerdì potranno poi incontrare associazioni e accompagnatori di media e alta montagna, guide alpine, accompagnatori naturalistici per dare modo a domanda e offerta di avere un momento loro dedicato per iniziare a decidere le gite 2023, ovviamente outdoor e firmate Alpi piemontesi.

Tutto il giorno tornerà il sapore Terres Monviso. 7 Isole per conoscere i territori vallivi italiani attraverso il loro gusto - street food targato Trek Food. Pranzo, cena e un bar sempre aperto.

Orari salone: venerdì 17/03 dalle 9.30 alle 22.00 - sabato 18/03 dalle 9.30 alle 22.00 - domenica 19/03 dalle 9.30 alle 18.00.