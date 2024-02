Ritardi Tenda bis, Pd Cuneo: "La politica regionale non può fingersi estranea"

CUNEO CRONACA - Riceviamo: "Su La Stampa del 23 febbraio scorso, il consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino, sostenitore del Presidente Cirio alle prossime elezioni regionali, dopo l’ultimo sopralluogo, denuncia gravi ritardi nei lavori del Tenda bis, che attribuisce "alla politica tutta".

Elogia poi il presidente Cirio, poco coerentemente visto che da 5 anni governa il nostro territorio, e contesta le dichiarazioni della deputata Chiara Gribaudo, che pochi giorni prima aveva evidenziato che i gravissimi ritardi del cantiere siano non solo responsabilità tecnica del commissario straordinario Prisco, ma anche e soprattutto frutto di una responsabilità politica ben precisa: i nuovi vertici Anas, nominati da questo governo, hanno chiesto al commissario Prisco di rimandare la relazione alla prossima Commissione Intergovernativa Italia-Francia.

Di fronte a queste decisioni la politica regionale non può fingersi estranea, all'unico scopo di nascondere all'opinione pubblica l'operato insufficiente di istituzioni del suo medesimo colore politico, in particolare Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Governo Nazionale. Occorre chiarezza verso i cittadini: l’inerzia della regione su questa grande infrastruttura è evidente, come lo è l’approccio ai problemi principali del nostro territorio, a partire dalla viabilità e dalla disastrosa gestione della sanità".

Partito Democratico Cuneo

(Foto d'Archivio)