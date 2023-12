Tenda bis, in 200 a protestare con paletta e secchiello contro il rischio di nuovi ritardi

CUNEO CRONACA - Si è svolta a Limone, all'imbocco del tunnel del Tenda, la protesta promossa dalla Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo.

In duecento tra sindaci delle valli Roya e Vermenagna, commercianti, esercenti, albergatori, artigiani, imprenditori e cittadini si sono ritrovati all’ingresso del cantiere per protestare contro il rischio di nuovi ritardi rispetto alla consegna dei lavori del Tenda Bis prevista per giugno 2024, al grido di "#Cipensiamonoi?". Simbolico l'utilizzo di paletta e secchiello da parte dei manifestanti per contribuire ad accelerare i lavori.

Nel frattempo si è svolto nel salone comunale di Limone Piemonte il tavolo di confronto sull’avanzamento dei lavori, che ha visto la presenza dei rappresentanti di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comitato di Monitoraggio, CCIAA di Cuneo (vicepresidente vicario Luca Chiapella) e sindaco di Limone, oltre che - scrive la Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo - dei presidenti Roberto Ricchiardi e Giorgio Chiesa, in rappresentanza rispettivamente di Confcommercio Cuneo e Associazione Albergatori oltre al direttore generale Marco Manfrinato. Presente anche il commissario straordinario Anas Nicola Prisco.

In video collegamento è intervenuto anche il presidente della Regione Alberto Cirio, che scrive su Facebook: "Il commissario Prisco ha confermato la scadenza di giugno per la fine dei lavori e la Regione ha chiesto che il cronoprogramma sia trasmesso in via ufficiale al Comitato di monitoraggio. Vigileremo sul rispetto dei tempi, perché l’obiettivo condiviso di questo territorio è concludere i lavori e aprire un collegamento strategico per il nostro turismo e le nostre imprese".

(Foto tratta dalla pagina Facebook di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo)