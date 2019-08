Temporali in arrivo, allerta gialla dell'Arpa per 48 ore: breve tregua dal caldo in Granda

L'arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emanato per le prossime 48 ore un'allerta gialla per temporali sulle zone a Nord del Po, in Piemonte. "Un flusso sudoccidentale di aria umida e instabile proveniente dall'Atlantico - spiega Arpa - causa un progressivo peggioramento del tempo sulla nostra regione tra il tardo pomeriggio di martedì e mercoledì".

Questa situazione meteorologica potrebbe portare temporali anche localmente forti, raffiche di vento e fenomeni grandinigeni sulle zone montane e pedemontane nordoccidentali e sulle pianure a nord del Po. Fase instabile che continuerà anche mercoledì, "con i temporali più intensi attesi nelle ore centrali della giornata". Temperature in lieve calo.

"Giovedì tempo in miglioramento e venerdì soleggiato ovunque - prosegue Arpa - grazie alla rimonta dell'anticiclone africano che spingerà la quota dello zero termico su valori prossimi ai 5000 metri".

(Foto tratta dal bollettino Arpa odierno)