Temporali forti e rischio grandine, poi torna il caldo: weekend instabile nel Cuneese

CUNEO CRONACA - Il pomeriggio di venerdì 10 e la giornata di sabato 11 luglio vedranno condizioni di instabilità in accentuazione, a causa di un lieve disturbo nel campo di pressione in quota associato ad infiltrazioni di aria più fresca che saranno in grado di innescare rovesci e temporali anche di forte intensità a partire dalla fascia montana e pedemontana, con successivo interessamento anche dei restanti settori.

Da domenica - riferisce Arpa Piemonte - e ad inizio della prossima settimana tempo più stabile, con isolati fenomeni ad evoluzione diurna limitati ai settori alpini, e temperature in nuovo deciso aumento dopo il calo atteso tra venerdì e sabato.

Sabato 11 luglio

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso con cumuli in accrescimento dalle ore centrali a partire dai settori alpini, in successiva estensione al resto della regione.

Precipitazioni: rovesci sparsi al mattino a ridosso delle vallate alpine occidentali; rovesci e temporali più diffusi e localmente intensi dal pomeriggio su zone montane e pedemontane, in successiva estensione alle zone di pianura e collina, in generale esaurimento a fine giornata.

Zero termico: stazionario sui 4100-4200 metri.

Venti: deboli o localmente moderati, da ovest-sudovest sulle Alpi, variabili altrove.

Altri fenomeni: probabili grandinate e forti raffiche di vento associate ai temporali più intensi.

Domenica 12 luglio

Nuvolosità: in prevalenza soleggiato con velature in transito da ovest e sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio a ridosso della fascia montana.

Precipitazioni: isolati e brevi rovesci al pomeriggio limitati alle zone montane.

Zero termico: in aumento fino a 4500-4600 metri.

Venti: deboli o localmente moderati, settentrionali sulle Alpi in rotazione da ovest-nordovest, di direzione variabile altrove.

Tendenza per lunedì 13 luglio

Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso per velature in transito da ovest a tratti spesse e nubi basse al primo mattino sui settori occidentali e settentrionali; locali formazioni cumuliformi al pomeriggio a ridosso dei settori alpini occidentali e settentrionali.

Precipitazioni: assenti salvo isolati e brevi rovesci pomeridiani all'interno delle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali.

Zero termico: stazionario sui 4600 metri.

Venti: moderati occidentali sulle Alpi, deboli o localmente moderati di direzione variabile altrove con locali rinforzi da est al primo mattino su zone di pianura e collina.