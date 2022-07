Temporali e forti raffiche di vento in provincia di Cuneo, da martedì tempo più stabile

CUNEO CRONACA - Forti rovesci e temporali sono in atto sul Piemonte centro meridionale e in particolare in provincia di Cuneo. Il transito di un impulso perturbato - spiega Arpa nel bollettino odierno - determina nel corso del pomeriggio e in serata l'innesco di rovesci e temporali localmente intensi, dapprima sui settori alpini, con successivo coinvolgimento delle zone di pianura e collina.

Possibili nubifragi, grandinate e raffiche di vento intense a macchia di leopardo. Da martedì e per i giorni a seguire prevarranno invece condizioni più stabili, con isolati fenomeni di instabilità pomeridiana limitati sostanzialmente alle zone montane.

Martedì 5 luglio

Nuvolosità: prevalentemente soleggiato al mattino con locali addensamenti sui settori alpini nordoccidentali e settentrionali; nel corso del pomeriggio formazione di nuvolosità cumuliforme a ridosso delle vallate alpine ed appenniniche, con interessamento delle pianure in serata. Precipitazioni: deboli rovesci isolati da metà giornata nelle vallate alpine ed appenniniche. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3800-3900 metri a nord e 4000-4100 metri a sud. Venti: deboli o moderati da ovest-nordovest sulle Alpi, con locali condizioni di foehn nelle valli adiacenti al mattino; deboli variabili altrove, in rotazione da nordest ed in locale intensificazione nel corso della serata su zone di pianura e collina. Mercoledì 6 luglio Nuvolosità: parzialmente nuvoloso al mattino su zone di pianura e collina e sul settore appenninico, soleggiato sulle Alpi. Ampie schiarite nelle ore centrali con formazione di cumuli a ridosso dei rilievi e nuovo aumento della copertura nuvolosa dalla serata su zone di pianura e collina. Precipitazioni: deboli rovesci sparsi a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3800-3900 metri a nord e 4000-4100 metri a sud. Venti: deboli o localmente moderati, dai quadranti occidentali sulle Alpi, prevalentemente nordorientali altrove, con locali rinforzi al mattino e dalla tarda serata. Giovedì 7 luglio Nuvolosità: parzialmente nuvoloso al mattino su zone di pianura e collina e sul settore appenninico, soleggiato sulle Alpi. Ampie schiarite nelle ore centrali con formazione di cumuli a ridosso dei rilievi; aumento della copertura nuvolosa dalla tarda serata tra Torinese e Cuneese. Precipitazioni: deboli rovesci sparsi nelle ore centrali a ridosso delle zone montane. Zero termico: in calo ad est fino ai 3700-3800 metri, in aumento ad ovest fino ai 4000-4200 metri. Venti: deboli occidentali sulle Alpi, in intensificazione e rotazione da nord-nordovest in giornata, deboli o moderati da est-nordest altrove. (Immagine tratta dal canale Twitter di Arpa Piemonte)