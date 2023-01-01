Temporali dalle montagne alle pianure e rischio grandine: nel Cuneese il caldo rallenta

CUNEO CRONACA - Un promontorio anticiclonico coinvolge tutto il Mediterraneo centrale, ad est sui Balcani e ovest sull'Atlantico centrale due depressioni lo contornano. La prima traslando lievemente ad ovest causa lievi infiltrazioni fresche in quota che destabilizzano l'atmosfera domani sui settori alpini.

Temporali e rovesci si attiveranno sui rilievi - spiega Arpa Piemonte - e poi trasleranno sulle zone pedemontane e potranno sconfinare alle pianure soprattutto quelle meridionali. Sabato ancora instabile con fenomeni più estesi nel pomeriggio e localmente intensi. Le temperature sono previste in lieve calo, e poi in generale ripresa nella giornata di domenica.

A Cuneo venerdì sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso. Nel dettaglio: cielo sereno al mattino, annuvolamenti con temporali e schiarite al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera.

Venerdì 10 luglio

Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata; sviluppo di nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali a partire dalle fascia montana e pedemontana con successivo interessamento delle pianure.

Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi dalla tarda mattinata sulle Alpi, in estensione dapprima alle aree pedemontane poi nel tardo pomeriggio alle zone di pianura e collina, in particolare centro-meridionali.

Zero termico: in calo fino a 4100-4200 metri. Venti: deboli o moderati, occidentali sulle Alpi, variabili altrove, con rinforzi da estnord-est al primo mattino su zone di pianura e collina. Altri fenomeni: possibili locali grandinate e raffiche di vento.

Sabato 11 luglio

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso con cumuli in accrescimento dalle ore centrali a partire dai settori alpini, in successiva estensione alle zone di pianura e collina.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi al mattino a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali; rovesci e temporali più diffusi da metà giornata su zone montane e pedemontane, in estensione nel corso del pomeriggio alle zone di pianura e collina, in generale esaurimento in serata.

Zero termico: stazionario sui 4100-4200 metri. Venti: deboli o localmente moderati, da ovest-sudovest in montagna in intensificazione pomeridiana, variabili altrove.

Altri fenomeni: possibili locali grandinate e raffiche di vento.

Domenica 12 luglio

Nuvolosità: sereno al mattino con sviluppo di locali cumuli sui rilievi e transito di velature nel pomeriggio.

Precipitazioni: generalmente assenti.

Zero termico: in aumento fino a 4500-4600 metri.

Venti: sulle Alpi deboli in intensificazione a moderati nord-occidentali; altrove deboli di direzione variabile.