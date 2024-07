Tempo stabile e soleggiato con temperature estive per tutta la settimana in Piemonte

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con tenui velature alte e sottili in transito a metà giornata e cumuli in formazione al pomeriggio a partire dalle Alpi.

Precipitazioni: residui deboli rovesci tra la notte e l'alba sull'alto Piemonte; sostanzialmente assenti in seguito, salvo isolati piovaschi sulle Alpi al pomeriggio.

Zero termico: in calo nella notte sui 4100 metri a nord e 4200-4300 metri a sud; successivo progressivo rialzo fino ai 4400-4500 metri a nord e 4600 metri a sud, in tarda serata.

Venti: deboli o moderati occidentali sulle Alpi, con locali rinforzi sulle Alpi Marittime e Cozie, in attenuazione e rotazione da sud ovest in serata; deboli meridionali sull'Appennino; deboli a regime di brezza in pianura.

Mercoledì 17 luglio