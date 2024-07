Temperature sopra i 35 gradi in pianura fino a venerdì, poi aumenta l'instabilità in Granda

Nuvolosità: cielo soleggiato, con cumuli in formazione sui rilievi alpini da metà giornata, in successiva estensione alle pianure, insieme a velature alte in transito nel pomeriggio.

Precipitazioni: rovesci e locali temporali isolati nel pomeriggio, deboli o moderati, a ridosso di Alpi e zone collinari.

Zero termico: in graduale calo fino ai 4100-4200 metri a nord e 4300 metri a sud, in serata.

Venti: moderati occidentali sulle Alpi, con locali rinforzi da nord nelle vallate alpine settentrionali in serata; deboli da nord sull'Appennino, con temporanea rotazione da sud nella parte centrale del giorno; deboli variabili o a regime di brezza diurna in pianura.

Sabato 3 agosto