"Svuota la cantina" a Saluzzo, anche per riflettere sull'importanza del riuso creativo

Domenica 16 giugno, dalle 9, a Saluzzo, in provincia di Cuneo, si ritorna a "svuotare le cantine" per il mercatino più curioso e divertente dell'estate cuneese. Nella magica Saluzzo alta, in una bella domenica di giugno, un evento per ammirare la bellezza della capitale del Marchesato e fare piccoli e grandi affari.

Lo "Svuota la cantina" è un momento anche per riflettere sull’importanza del riuso e del riciclo: la Fondazione Amleto Bertoni propone, nel giardino del convento di Santa Chiara, oltre agli espositori, una collaborazione con lo Csea (Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente) di Saluzzo sul progetto In.Te.Se in merito alla settimana del riuso.

Infatti, nelle giornate del 7, 9, 14 e 16 maggio, sotto la tettoia di piazza Cavour, è stato allestito un punto di raccolta di oggetti destinati al riuso: a tutti coloro che hanno portato del materiale è stato consegnato un ticket che potrà essere utilizzato per lo scambio proprio durante questa giornata.