SuperG mondiale, per Marta Bassino l'ardua impresa di riconquistare il suo titolo

CUNEO CRONACA - Giovedì 6 febbraio Saalbach 2025 metterà in palio i titoli iridati del SuperG al quale prenderanno parte la cuneese Marta Bassino (campionessa in carica), Brignone, Curtoni, Goggia e Pirovano. Lo start di una delle gare più attese sarà alle 11:30. La gara si potrà vedere in diretta tv su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

A quasi 29 anni di età, Marta Bassino affronta il suo sesto Mondiale in carriera. Oltre alle edizioni del 2019, 2021 e 2023, vanta anche la partecipazione ai Campionati del Mondo del 2015 e del 2017. L'8 febbraio 2023, infatti, ha conquistato la medaglia d’oro nel Super-G ai Mondiali di Méribel, imponendosi con una gara magistrale davanti a Mikaela Shiffrin.

Di seguito, il calendario delle altre gare femminili in programma: 8 febbraio, ore 11:30 Discesa libera; 11 febbraio, ore 10:00-13:15 Combinata a squadre; 13 febbraio, ore 9:45-13:15 Gigante.

Intanto, cresce l’attesa anche per la tappa di Coppa del Mondo di Sestriere, in programma il 22 febbraio. Per l’occasione, i tifosi avranno la possibilità di partecipare a una trasferta organizzata dal Fan Club Marta Bassino per assistere al gigante. Il pullman partirà alle 5:30 da Borgo San Dalmazzo, con fermata a Cuneo alle 5:40.

L’offerta, riservata ai membri del Fan Club in regola con l’iscrizione, include viaggio andata e ritorno e ingresso nella zona riservata ai tifosi al costo di 20 euro. Le prenotazioni sono aperte fino al 13 febbraio presso gli esercizi convenzionati o online.