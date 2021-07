Suoni dalle Colline di Langhe e Roero: venerdì Maristella Patuzzi al violino e lettura di sonetti vivaldiani

CUNEO CRONACA - XV edizione per Suoni dalle Colline, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale con la Direzione artistica di Alba Music Festival, negli emozionanti territori di Langhe e Roero, che ha conquistato il palcoscenico estivo ed è stata volano ed ispiratrice di tante analoghe iniziative volte alla valorizzazione di questo magico angolo di Piemonte, attraverso un percorso organico fatto di cultura.

Cultura musicale che affonda le radici nel grande repertorio della musica classica nelle sue svariate sfumature, mettendoli in evidenza attraverso il linguaggio assoluto e senza confini, con un effetto moltiplicatore di attenzione e dell’attrattiva internazionale.

Un mese intero con oltre 20 concerti itineranti, affermando, anno per anno, i valori dell’intuizione fondativa, di quanto la musica, più di ogni altra arte, nella sua comunicazione al di là del linguaggio parlato, possa catalizzare e richiamare un pubblico qualificato: il pubblico locale attento e affezionato oltreché desideroso di occasioni di cultura e socialità, e il pubblico del turismo culturale, nazionale e internazionale, inebriato dalle bellezze dell’arte, dei luoghi e dell’ospitalità del territorio.

Suoni dalle Colline, in questi quindici anni di attività ha attraversato i borghi e le colline, trasformandoli in palcoscenici a volte inconsueti, ha coinvolto i territori, i Comuni, le straordinarie attività produttive legate al vino, in un’intensa e gioiosa avventura musicale estiva.

La programmazione e i luoghi

Il programma artistico include gruppi cameristici italiani e internazionali, trii, quartetti, orchestre, solisti, con programmi accattivanti che si muovono tra secoli e repertori, adattandosi a luoghi a volte informali, e a contesti che si declinano con la splendida cornice dei paesaggi UNESCO.

Artisti

Gli artisti che accompagneranno la XV edizione di Suoni dalle Colline, rappresentano uno spaccato della produzione artistica nazionale ed internazionale, musicisti in grado di emozionare il pubblico, dagli appassionati ai più generici fruitori. Oltre a Giuseppe Nova, Direttore artistico della manifestazione che si esibirà in alcuni concerti, troveremo l’Orchestra da Camera di Stato del Kazakhstan “Academy of Soloists”, il tenore Gianluca Pasolini, un eccezionale trio di soprani dalla Corea, Sung Hee Park, Injeong Hwang e Sung Eun Kim, l’Orchestra Classica di Alessandria, il Quintetto Lesage, il Felicitas Stephan Piazzolla Quartet, il pianista Daniel Rivera, il Bosso Concept, l’Art Tango Ensemble, i violinisti Aiman Mussakhajayeva, Maristella Patuzzi, Glauco Bertagnin, Joaquin Palomares, l’Ars Lituanica Trio, Ercole Ceretta dell’Orchestra Nazionale RAI, Luigi Giachino, Elena Piva dell’Orchestra Verdi di Milano, gli Archimedi e molti altri ancora.

I luoghi

Dopo l’Anteprima del 19 giugno al Castello di Grinzane in occasione del Compleanno UNESCO, il 9 luglio inaugurazione al Real Castello di Verduno, il 10 luglio sotto il Castello di Serralunga, per continuare il 14 alla Cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto, il 15 a Castagnole delle Lanze mentre il 16 sarà la volta di Cherasco sulla Piazza dell’Arco del belvedere, e il 17 allo spettacolare belvedere di La Morra. La seconda settimana ci porterà il 21 luglio alla Tenuta Carretta di Piobesi d’Alba, il 22 a Neive, il 23 a Treiso, il 24 ancora in un belvedere come quello di Verduno, ed il 25 a Castiglione Tinella. La terza settimana inizierà il mercoledì 28 a Alba presso l’Arena del Teatro Sociale, quindi il 29 a Priocca presso la Wine experience di Mondodelvino, il 30 al Mulino Marino di Cossano Belbo e il 31 luglio al Santuario di Madonna dei boschi di Vezza d’Alba. La quarta settimana inizierà con il Concerto presso la Cantina Teo Costa di Castellinaldo, quindi il 6 agosto a Sinio, il 7 ai Giardini del Belvedere di Bra per concludere al Teatro della Pietra di Bergolo la domenica 8 agosto alle 17.

Tutti i concerti sono a ingresso libero

Ingresso con prenotazione online fino a esaurimento posti sul sito www.albamusicfestival.com

Priorità per gli Amici di Alba Music Festival - info www.albamusicfestival.com

Dato il numero limitato di posti, chiediamo gentilmente di segnalare la disdetta della prenotazione tempestivamente tramite email a: simona.dellavalle@smcm.it, per poter accogliere altri spettatori interessati al concerto.

Agli Amici di Alba Music Festival è riservata la prenotazione prioritaria dei posti disponibili, scrivendo un’email a: simona.dellavalle@smcm.it e specificando per quali date si desidera prenotare. Informazioni su come diventare Amici del Festival sul sito: www.albamusicfestival.com

Informazioni

Telefono +39.0173.362408 (dalle 10 alle 14)

info@albamusicfestival.com

www.albamusicfestival.com

Calendario

Venerdì 9 luglio ore 21

Verduno, Real Castello Concerto d’inaugurazione

Il Cimento dell’armonia e dell’invenzione

Maristella Patuzzi violino e lettura dei sonetti vivaldiani

I solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria

Sabato 10 luglio ore 21

Serralunga, d'Alba Piazza Umberto I

Exclusively Piazzolla Ars Lituanica Trio

Dalia Dèdinskaité violino Tadas Motiecius fisarmonica Gleb Pyšniak violoncello

Mercoledì 14 luglio ore 21

Castiglione Falletto, Cantina Terre del Barolo

SUONI DA VEDERE Giuseppe Nova flauto Luigi Giachino pianoforte

Giovedì 15 luglio ore 21

Castagnole delle Lanze, Cortile del Municipio

Summertime CanavèisanBrass

Maria Gesualdi soprano Ercole Ceretta, Alessandro Caruana trombe

Antonello Mazzucco trombone Riccardo Ceretta trombone basso

Venerdì 16 luglio ore 21

Cherasco, Piazza dell’Arco del Belvedere

Hommage a Piazzolla Quartetto Libertango

Felicitas Stephan violoncello Heidi Luosujärvi fisarmonica

Petteri Waris bandoneon e arrangiamenti Uli Bär contrabbasso

Sabato 17 luglio ore 21

La Morra, Piazza Castello

Tes yeux noir Gipsy Quintetto Lesage - Cafè de Maurizi

Nicole Fournié soprano Cèline Lesage violino Clarisse Lesage violoncello

Jean-Louis Ladagnous contrabbasso Éric Lesage pianoforte

Mercoledì 21 luglio ore 21

Piobesi d’Alba, Tenuta Carretta

Opera da Camera Ensemble Variabile

Annamaria Dell’Oste soprano Claudio Mansutti clarinetto

Federica Repini pianoforte

Giovedì 22 luglio ore 21

Neive, Sagrato della Chiesa di San Pietro e Paolo

Virtuosismo trascendentale Daniel Rivera pianoforte

Venerdì 23 luglio ore 21

Treiso, Piazzetta Belvedere

La Calunnia è un venticello

Injeong Hwang soprano Augusto Garcia basso Svetlana Huseynova pianoforte

Sabato 24 luglio ore 21

Verduno Belvedere

Ennio, forever Omaggio a Ennio Morricone

Giuseppe Nova flauto Luigi Giachino pianoforte e trascrizioni Sang Eun Kim soprano

Orchestra Classica di Alessandria Concerto con proiezioni cinematografiche

Domenica 25 luglio ore 21

Castiglione Tinella Sagrato della Chiesa di Sant’Andrea

Mozart, il Requiem

Sung Hee Park soprano Alessandra Fratelli mezzosoprano

Andrea Semeraro tenore Emidio Guidotti basso Coro Sinfonico Reine Stimme

Giannandrea Agnoletto, Luca Brancaleon pianoforte Sonia Franzese direttore

Mercoledì 28 luglio ore 21

Alba, Arena Guido Sacerdote del Teatro Sociale

East to west State Orchestra of Kazakhstan “Academy of Soloists”

Aiman Mussakhajayeva, Rakhil Mussakha violini

Talgat Mussabayev baritono Bakhytzhan Mussakhajayeva direttore

Giovedì 29 luglio ore 21

Priocca, Mondodelvino

Le Stagioni dell’Angelo Bosso Concept Ensemble

Ivana Zecca clarinetto Davide Vendramin fisarmonica e bandoneón

Jorge A. Bosso violoncello Paolo Badiini contrabbasso

Venerdì 30 luglio ore 21

Cossano Belbo, Mulino Marino

Sguardi sul ‘900 Cuartet

Roberto Porroni chitarra Adalberto Ferrari clarinetto e sax C-melody

Marija Drincic violoncello Marco Ricci contrabbasso

Sabato 31 luglio ore 21

Vezza d’Alba, Santuario di Madonna dei boschi

ne' lieti calici Sung Hee Park soprano Gianluca Pasolini tenore

Corradino Piero Giovannini pianoforte

Martedì 3 agosto ore 21

Castellinaldo, Cantine Teo Costa

Sulle ali della musica

Sung Hee Park soprano Giuseppe Nova flauto Elena Piva arpa

Venerdì 6 agosto ore 21

Sinio, Piazzetta Cirio

Nostoi Gli Archimedi

Andrea Bertino violino Luca Panicciari violoncello Giorgio Boffa contrabbasso

Sabato 7 agosto ore 21.00

Bra, Giardini della Rocca, Parco Spreitenbach

Dal Classico al Tango Art tango Ensemble

Orlando Dibello bandoneon Joaquín Palomares, Joaquín Páll violini

Victoria Huang y David Reus ballerini

Domenica 8 agosto ore 17

Bergolo, Teatro della pietra

Il flauto magico e la gazza ladra

Giuseppe Nova flauto Glauco Bertagnin violino Marco Nason viola

Leonardo Sapere violoncello