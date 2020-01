"Suitcase Stories", nel bagaglio dei migranti: il documentario nei cinema della provincia di Cuneo

Partirà da Saluzzo, in provincia di Cuneo, lunedì 3 febbraio, alle 21, un tour di proiezioni che coinvolgerà 8 città della Granda durante il quale verrà presentato il documentario "Suitcase Stories - Storie di viaggio e migrazione" realizzato da Stefano Scarafia e Francesco Rasero e prodotto dall’associazione cuneese MiCò. Seguirà il reportage "Storie Interrotte" di Andrea de Georgio, Annalisa Camilli e Michele Cattani, promosso dalle associazioni Rainbow 4 Africa onlus, Engim Piemonte e Cooperativa Orso. L'appuntamento del 3 febbraio è inserito in "Diritti/Rovesci" della cineteca del cinema-teatro Magda Olivero (via Palazzo di Città, 15) dedicato alle storie d'immigrazione e integrazione.

Realizzato nel 2019, "Suitcase Stories" ha come teatro l'aeroporto di Levaldigi, la stazione ferroviaria e il Movicentro di Cuneo, luoghi di arrivi e di partenze dove ogni volto racconta una storia che è unica e irripetibile. Il documentario racconta la migrazione da prospettive differenti rispetto alla narrazione retorica e dominante. Attraverso il racconto intimo e amichevole con i protagonisti, Suitcase Stories mostra la complessità del fenomeno migratorio, ma al contempo, tramite ciò che questi custodiscono nei propri bagagli, fornisce allo spettatore una chiave di lettura che rende tutto lineare e di facile comprensione.

Nelle settimane successive il documentario toccherà diversi paesi del circuito dei presìdi di Piemonte Movie aderenti a Movie Tellers – narrazioni cinematografiche: giovedì 13 febbraio a Cuneo al cinema Lanteri; mercoledì 19 febbraio a Barge, al cinema Comunale; martedì 25 febbraio a Savigliano al cinema Aurora; giovedì 27 febbraio a Dronero al cinema Iris; martedì 10 marzo a Bra, al cinema Vittoria; giovedì 12 marzo a Busca, al cinema Lux e martedì 17 marzo a Ceva, al cinema Sala Borsi.

"Suitcase Stories - Storie di viaggio e migrazione" nasce da un’idea di associazione MiCò e di Francesco Rasero, giornalista, con la regia di Stefano Scarafia ed è stato realizzato in team con le psicoterapeute Elena Elia ed Elisa Dalmasso e gli antropologi Giulia Marro e Claudio Naviglia. Suitcase Stories e Storie Interrotte sono stati realizzati attraverso la rete di organizzazione della società civile COP con il contributo della Comunità europea e della Regione Piemonte all'interno del più ampio progetto Frame, Voice, Report! nell’ambito del bando Raising Public Awareness of Development Issues and Promoting Development Education in the European Union.