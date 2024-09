Sui sentieri partigiani in Granda tra Resistenza e lotta al cambiamento climatico

CUNEO CRONACA - Con il progetto Sentieri partigiani l'associazione Mountain Wilderness Italia ha realizzato numerosi eventi escursionistici, andando sui luoghi di memoria e percorrendo i sentieri attraversati dai partigiani durante la lotta di liberazione dal nazifascismo.

Risalire a Paraloup simbolicamente proprio l'8 settembre significa collegare il rifiuto di sottomettersi all’aggressione nazifascista, che portò in montagna ottantuno anni fa tanti giovani che scelsero di resistere, all’attuale lotta contro il cambiamento climatico, al rifiuto di chinare il capo verso ogni forma di prevaricazione e sopruso.

Dopo alcuni sentieri percorsi nel Lazio, in Trentino e in Friuli, per l'evento conclusivo Mountain Wilderness ha scelto come meta d'eccezione il Piemonte con due camminate nel cuneese: la prima in Valle Gesso, al Rifugio Dante Livio Bianco, sabato 7 settembre, e la seconda in Valle Stura con arrivo a Paraloup, domenica 8 settembre, a ottantuno anni dall'inizio della Resistenza.

Programma dell'8 settembre:

Mattina: Partenza dal Chiot Rosa

Opzione A: Ore 9:00 - Salita diretta Chiot Rosa-Paraloup (40 minuti)

Opzione B: Ore 7:00 - Chiot Rosa-Alpe di Rittana-Paraloup (3 ore, dislivello 644m)

Itinerario attraverso la borgata Chiapera, Croce dell’Arpiola e Colle della Gorgia. Ore 11:15: Teatro all’aperto di Paraloup Dialogo con Luigi Ciotti su scelte di resistenza e lotta.

Ingresso libero, prenotazione consigliata.

In caso di maltempo, l'incontro si terrà nella Baita Barberis (max 50 persone). Ore 13:00: Ristoro di Paraloup Pranzo a menù fisso (€20: antipasti, primo, dolce, caffè e acqua).

Prenotazione obbligatoria entro il 5 settembre. Ore 14:00: Terrazza del Ristoro di Paraloup Visita guidata al Museo dei Racconti (3 euro a persona, durata 1 ora).

Prenotazione obbligatoria. Informazioni e Prenotazioni: Camminata: Scrivere a fraborgogno@libero.it. Pranzo e visita guidata: Prenotare a fraborgogno@libero.it entro il 5 settembre. Evento conclusivo: Prenotazioni su Eventbrite. Pernottamento a Paraloup: Prenotazioni a prenotazioni@paraloup.it. L’iniziativa è promossa da Mountain Wilderness in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli, Borgata Paraloup, Mai tardi - Associazione amici di Nuto, Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, Parco delle Alpi Marittime, ANPI nazionale, Club Alpino Accademico Italiano - Gruppo Occidentale, Gruppo Abele, e Casacomune.