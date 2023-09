Sui cellulari in Piemonte è arrivato il messaggio IT-Alert del sistema di allarme pubblico

CUNEO CRONACA - Alle ore 12 del 14 settembre è stato effettuato sul territorio regionale il test di "IT-Alert". IT-Alert è un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Il messaggio dice: "Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario". Lo stesso testo è riportato in lingua inglese.

A livello normativo il sistema è stato definito nella Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023 “Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert”. La Direttiva disciplina l’utilizzo del sistema di allarme pubblico IT-Alert per le sole attività di protezione civile, definendo un periodo di sperimentazione da concludere entro il 13 febbraio 2024.

Obiettivi dei test: far conoscere IT-Alert come nuovo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti, potrebbe raggiungere i territori interessati e la popolazione residente; rendere i cittadini consapevoli del fatto che in una determinata data si svolgerà un test di invio del messaggio.