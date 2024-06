Suggestioni di Alpi Marittime nei paesi di lingua tedesca con una nuova guida

CUNEO CRONACA - Suggestioni di Alpi Marittime nei paesi di lingua tedesca. Le hanno inviate le Aree protette Alpi Marittime spedendo ad una selezione di sezioni del Club alpini tedesco, austriaco e svizzero la nuova guida "Die Seealpen" (Alpi Marittime) a cura di Werner Batzing e Michael Kleider con la collaborazione dell'Ente ed edita da Rotpunktverlag.

L'azione di promozione ha un precedente. Nel 2006 in occasione della prima edizione della guida il Parco ed Ecoturismo in Marittime inviarono circa 400 copie a sezioni del Club Alpino Tedesco. L'iniziativa ebbe notevole successo, assicurando negli anni successivi un forte incremento di escursionisti tedeschi nelle Alpi Marittime. Nelle scorse settimane l'iniziativa promozionale è stata ripetuta con l'invio di "Die Seealpen“ ad un centinaio di sezioni di Club alpini di lingua tedesca unitamente ad una lettera di presentazione.

Per far conoscere maggiormente il territorio a livello provinciale in questi giorni oltre un migliaio di operatori turistici hanno ricevuto una locandina da stampare e utilizzare nella propria struttura, che tramite QR code facilita l'accesso alle informazioni riguardanti le Aree Protette delle Alpi Marittime, Ente gestore del Parco delle Alpi Marittime, del Parco del Marguareis e di otto Riserve naturali (Benevagienna, Ciciu del Villar, Crava Morozzo, Grotte di Aisone, Grotte del Bandito, Grotte di Bossea, Rocca San Giovanni Saben, Sorgenti del Belbo).

La locandina è disponibile a cliccando qui per chi è interessato a vederla o utilizzarla.