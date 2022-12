Strade temporaneamente chiuse, forti disagi in tutta la provincia di Cuneo per la neve

CUNEO CRONACA - L'ondata di maltempo che sta interessando il Piemonte, con nevicate significative fino a quote di pianura, ha creato disagi alla viabilità praticamente ovunque. L'Arpa, per la giornata odierna, aveva emesso un bollettino meteo di allerta gialla. Tuttavia, sembra che l'intervento dei mezzi spazzaneve non sia stato così tempestivo da scongiurare i potenziali problemi.

A causa di alcuni mezzi pesanti di traverso in carreggiata, in provincia di Cuneo - comunica Anas - sono temporaneamente chiuse la statale 231 di Santa Vittoria – tangenziale di Fossano, in prossimità dell’ingresso della tangenziale in direzione Cuneo (km 59) e la statale 28 del Colle di Nava all’altezza del km 10, tra Fossano e Trinità.

I bus viaggiano in forte ritardo. In alcuni casi - si legge sulla pagina di Tpl in Granda - le corse sono state soppresse. Le ferrovie hanno circolato regolari, si segnala solo il Regionale 3236 Cuneo-Torino in avaria poco dopo Cuneo.

(Nella foto: mezzi pesanti bloccati a causa della neve a Roreto e Pollenzo)