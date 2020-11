"Stop al pendolarismo dei malati Covid su Verduno dal resto del Piemonte: si intervenga"

CUNEO CRONACA - "L'ospedale di Verduno è al collasso. Occorre fermare il pendolarismo di malati Covid che dal resto della Provincia di Cuneo e da altre Province (Torino su tutte) vengono dirottati sull'ospedale di Alba e Bra.

Giusta e doverosa la collaborazione tra territori e tra Aziende sanitarie, ma Verduno non puó risolvere i problemi di mezzo Piemonte.

In tal senso le parole del direttore dell'Asl Cuneo2 Massimo Veglio sono preoccupanti e condivisibili. L'ASL Cuneo2 dispone di 1600 dipendenti rispetto ai circa 4000 di Cuneo1, non è solo questione solo di spazi ma anche e soprattutto di personale.

Verduno è al collasso e non può far fronte nè accogliere non meglio precisate "colonne di ambulanze" provenienti da Torino, come sarebbe stato comunicato oggi, martedì 10 novembre, dalla Centrale operativa regionale ai vertici dell'Asl Cn2.

Se la Giunta e l'assessorato alla Sanitá sono ancora operativi, sappiano allora che è il momento di intervenire. Adesso".

Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte