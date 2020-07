"Stasera Non Viene Nessuno" a Cuneo: sostegno ad artisti e lavoratori che vivono con l'arte

CUNEO CRONACA - Verrà trasmessa lunedì 6 luglio, dalle 21,15, direttamente sul canale YouTube di "Stasera Non Viene Nessuno", la quarta puntata dello spettacolo dal vivo in live streaming ideato e prodotto da un collettivo di musicisti, attori e operatori dello spettacolo durante il lockdown. Per partecipare alla trasmissione basta collegarsi al sito www.staseranonvienenessuno.it o visitare la pagina "Stasera Non Viene Nessuno" sulle principali piattaforme social.

Ospiti della quarta puntata saranno Riccardo Parravicini, il "mago dei suoni", insieme ai Magasin du Café, l'attrice Elide Giordanengo e il comico Emanuele Tumolo. Proposto dalle Associazioni Lou Tapage, La Centrale, Campeggio Resistente e sostenuto dal Comune di Cuneo, "Stasera Non Viene Nessuno" nasce per continuare la proposta culturale, con mezzi alternativi e raccontando il dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Il progetto è realizzato grazie al contributo della Fondazione Crc all'interno del bando "Di nuovo insieme" e in collaborazione con la compagnia Il Melarancio, Varco, All in One music service, Cuneo Comedy Night, Noau e Caffè Sociale, con il supporto di Cinema Teatro Magda Olivero, Arci Cuneo Monviso, Associazione Origami e Basse Frequenze.

Il progetto richiede ad ogni puntata un dispiegamento di forze notevoli: oltre al team di autori, una formidabile squadra tecnica e una regia audio e video trasformano ogni lunedì il Teatro della città in uno studio televisivo. A rendere possibile tutto questo è la disponibilità dei professionisti dello spettacolo che hanno messo a disposizione dell'iniziativa la loro competenza.

"Stasera Non Viene Nessuno" è tutt'ora alla ricerca di fondi per poter sostenere economicamente il progetto e retribuire professionisti ed artisti che nel corso delle prime puntate hanno dato gratuitamente il loro apporto.

Magasin du Café

I Magasin du Café nascono nel 2012 grazie all’unione di intenti di Davide Borra alla fisarmonica e Luca Allievi alla chitarra. Al progetto iniziale si sono uniti Mattia Floris alla chitarra e voce e Alberto Santoru al contrabbasso elettrico e percussioni, spaziando su innumerevoli stili strumentali, ma mantenendo sempre la stessa energia e ironia. Il quartetto colpisce per la capacità di interpretare generi molto diversi tra loro, forte di un bagaglio tecnico di tutto rispetto. Con l’uscita del loro primo lavoro discografico le tematiche sono diventate più mature, andando a raccogliere molte composizioni inedite di musica contemporanea, frutto del mix di stili che i musicisti portano sul palco. Il progetto ha ora un’anima più intima e concettuale, ma godibilissima ed emozionante. In diverse situazioni suonano live acustici in luoghi incontaminati, in alta montagna o nei boschi più sperduti al confine tra Italia e Francia, per il desiderio di fondersi il più possibile con la madre di tutte le madri, la natura. I loro concerti sono meditativi e riescono spesso a portare gli spettatori in uno stato quasi-ipnotico.

Riccardo Parravicini

Produttore e Sound Engineer, ha lavorato con i più grandi artisti italiani curando le registrazioni in studio e gli spettacoli live.

Emanuele Tumolo

Classe 1986, alto 187 cm dall’età di 14 anni, cresce di ben 18 centimetri tra i 12 e 13 anni, dando un nuovo significato alla frase“nato nell’anno dell’esplosione di Chernobyl”. Cresciuto in mezzo agli animali, sviluppa una forte empatia verso l’universo felino, tanto da assumerne alcuni tratti fondamentali come il dormire 18 ore al giorno, vivere di notte e mangiare erba gatta. Laureato in filosofia e DAMS, amante della letteratura, prova in ogni modo a darsi un’aria da intellettuale per giustificare il suo scarsissimo successo con il gentil sesso. Oltre al teatro di strada si dedica al teatro contemporaneo, improvvisazione, monologhi comici e ultimamente persino la radio, tutto pur di non lavorare.

Elide Giordanengo

Nel 1990 inizia a collaborare con la storica Compagnia dei Lesinanti di Boves, dopo alcuni anni, nel 1996, fonda la compagnia “Teatro degli Episodi” che ad oggi ha prodotto un considerevole numero di spettacoli e avvenimenti culturali riscuotendo un buon successo di consensi e di pubblico. Ha partecipato a concorsi tearali (Prendiamo la Parola, Venaria Reale, TO - Attimi di palcoscenico, Rivoli, TO - Festival Internazionale di Regia città di Trento) con lusinghieri risultati. Si è avvicinata al teatro da autodidatta ed ha in seguito intrapreso un percorso di formazione teatrale attraverso i laboratori (1992/2006 a cadenza biennale) tenuti da Piergiovanni Magliano, diplomato Dams e, nel corso del 2002, partecipando al Progetto Antigone organizzato dall’Associazione Arte&Tecnica di Asti, con il finanziamento della Regione Piemonte e del Fondo Sociale Europeo. Appuntamenti di studio con lezioni di storici, storici del teatro, sociologi, psicologi, registi, semiologi, scenografi e 8 incontri in spazi teatrali o para-teatrali con attrici di alta professionalità e note al grande pubblico teatrale (Valeria Moriconi, Ottavia Fusco, Andrea Jonasson, Franca Nuti, Ileana Ghione). L’attività legata alla produzione di spettacoli è affiancata a quella dell’organizzazione di corsi di recitazione e dizione organizzati dalla propria compagnia e di laboratori teatrali per conto di enti e scuole.