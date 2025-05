Start Arte 2025: Saluzzo esplora il presente e il futuro con "Forme consapevoli"

CUNEO CRONACA - A partire da sabato 31 maggio alle 16.30 prende il via Start Arte. In uno slancio di continuità dalla tradizione dell’Antiquariato e dal presente che sempre si rinnova nell’Artigianato, Saluzzo allarga il suo sguardo verso il futuro, sempre di più città dell’arte contemporanea. Diverse le proposte, diverse le energie che insieme portano nuove proposte in città e fanno di Saluzzo uno dei poli del contemporaneo.

Da sabato 31 maggio a domenica 8 giugno, nella sede del Quartiere, in piazza Montebello 1, sarà possibile visitare la 30ª Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo, powered by Paratissima. L’esteso progetto espositivo, quest’anno curato da Mario Bronzino, si articolerà nelle ampie sale del Quartiere, Ex Caserma Musso, e coinvolgerà decine di artisti, che interpreteranno il tema consapevolezza attraverso le più varie tecniche e linguaggi espressivi, in una mostra dal titolo "Forme consapevoli". Al fianco dei talenti emergenti più giovani, esporranno artisti più noti e dal curriculum espositivo di lungo corso.

Paratissima è lieta di collaborare alla realizzazione, per il quarto anno consecutivo, del programma START/ARTE Saluzzo. La collettiva che darà vita alla 30ª edizione della Mostra di Arte Contemporanea – Saluzzo Arte, accoglierà i progetti espositivi di circa 30 artisti emergenti selezionati tramite open call, rispecchiando così la natura della kermesse torinese, alla costante ricerca di nuovi talenti della scena artistica. "Coerentemente con la sua mission, anche quest'anno PRS Srl Impresa Sociale – realtà che da venti anni si occupa di arte contemporanea emergente, nonché di Paratissima, nota fiera d’arte contemporanea – ha deciso di affidare la cura della mostra a un giovane curatore, Mario Bronzino, ex allievo del Master in pratiche curatoriali N.I.C.E.. La scelta testimonia l'impegno dell'impresa sociale nel supportare, investire e promuovere giovani figure nel mondo dell'arte", ha commentato Matteo Scavetta, socio e membro del CDA di PRS Srl Impresa Sociale.

Nel Quartiere, inoltre, si potrà vivere un'autentica esperienza immersiva grazie a Parole dal Po, il videomapping progettato dal SYDERE Center del Politecnico di Torino per raccontare il legame tra il Grande Fiume e l’Antico Marchesato.

Il Premio Matteo Olivero, giunto alla 47ª edizione, ogni anno porta a Saluzzo una nuova opera permanente site specific, realizzata da un artista di rilevanza internazionale, costituendo un vero e proprio percorso di arte contemporanea nella città. Promosso dalla Fondazione Amleto Bertoni, dal Comune di Saluzzo e organizzato da The Blank, con la Direzione Artistica di Stefano Raimondi, il premio, attraverso una commissione di esperti, individua ogni anno un artista chiamato a dialogare con un luogo rilevante per la comunità di Saluzzo. Il vincitore dell’edizione 2025 è Marcello Maloberti (Codogno, Lodi, 1966), che interverrà negli spazi dell'Ex-Tribunale. I progetti precedentemente premiati sono finora stati: Sogni di Alice Ronchi (2024), The Field di Patrick Tuttofuoco (2023), Dance First, Think Later di Marinella Senatore (2022), Sinestesia Eco dell’italiano Roberto Pugliese (2021), Campi Flegrei Conferenza del tedesco Veit Laurent Kurz (2020), Harp del colombiano Santiago Reyes Villaveces (2019), Analemma del duo newyorkese Mark Barrow e Sarah Parke (2018).

Ancora, la Fondazione Garuzzo partecipa, nella sua sede della Castiglia, con la 17ª edizione Saluzzo Contemporanea e la mostra Sintesi a colori. Tecnologia, arte e design dal 1945 ad oggi.

La mostra incarna al meglio il connubio tra progresso tecnico e sviluppo artistico: saranno presenti alcuni dei più iconici esemplari degli oggetti che hanno fatto la storia del design e dell’eccellenza tecnologica italiana, affiancati ad opere di artisti contemporanei che si ispirano ad analoghi valori. Il progetto intende condurre a una riflessione sulla consapevolezza del fare, dell'innovare e del creare, esplorando i legami tra forma e funzione, tra intuizione e progetto, e lasciando emergere il valore della creatività italiana come sintesi di cultura, estetica e visione del futuro. La mostra è realizzata in collaborazione con Carlo Massironi, docente di Psicologia dei processi decisionali presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, e curatore dell’Italian Technology Hall of Fame, ente creato allo scopo di promuovere le eccellenze tecnologiche italiane, e Pietro Camardella, celebre designer per Pininfarina, Fiat e Iveco, che ha disegnato alcuni tra i modelli più iconici delle Ferrari ed è riuscito a costruire nel tempo una delle collezioni più ricche e complete sul design italiano. I pezzi esposti provengono dalla sua collezione, CoKama, che conta più di 2.500 pezzi di prodotti tecnologici italiani di successo realizzati dal dopoguerra ad oggi.