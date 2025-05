Sport e giovani protagonisti: il 4 e 5 giugno tornei multisport al NUoVO di Cuneo

CUNEO CRONACA - Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno il NUoVO (via Parco della Gioventù, Cuneo) ospiterà l’evento finale del progetto «Giovani in Gioco», un torneo multisport - padel, beach volley, calcio a 5 e orienteering - per giovani tra i 14 e i 19 anni del capoluogo e della provincia.

«Giovani in gioco» è un progetto del Comune di Cuneo, finanziato dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale con il Fondo per le Politiche Giovanili che ha offerto ai giovani dai 14 ai 29 anni l’opportunità di praticare attività sportive gratuite, supportati da esperti del settore e in collaborazione con associazioni e società sportive del territorio. Il progetto, che ha come capofila il Comune di Cuneo, ha come partner i Comuni di Boves, Borgo San Dalmazzo, Caraglio, Chiusa Pesio, Dronero, Vernante e l’Unione Montana Valle Stura.



L'evento conclusivo del progetto, inserito all’interno del Festival dello Studente, mercoledì 4 giugno proporrà i tornei di padel e beach volley, giovedì 5 giugno quelli di calcio a 5 e orienteering; entrambi si svolgeranno dalle 14,30 alle 19.30. I partecipanti devono avere un'età compresa tra i 14 e i 19 anni; in campo devono esserci sempre componenti di entrambi i sessi. Il numero minimo di partecipanti è due più una riserva per il padel, quattro più una riserva per il beach volley, due più una riserva per orienteering e cinque più una riserva per il calcio a 5.



Le partite di calcio a 5, beach volley e padel avranno una durata di 15 minuti, la formula del torneo - gironi o eliminazione diretta - verrà stabilita in base al numero di squadre iscritte. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria entro domenica 1 giugno QUI. Informazioni ai numeri 327/6918662 (Gabriele) e 375/6170299 (Francesco).