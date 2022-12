Spettacoli e mercatini nell'ultimo weekend prima di Natale: Cuneo Centro protagonista

CUNEO CRONACA - Cuneo continua ad animarsi con le iniziative di IllumiNatale 2022: nel weekend in città avranno luogo spettacoli, concerti, eventi di beneficenza in pieno spirito natalizio.

Alle 15.30 di sabato 17 dicembre in largo Audiffredi si terrà un divertente e coinvolgente flash mob natalizio a cura del Centro Lavoro Protetto del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Alle 16 via Roma, corso Nizza e corso Giolitti saranno protagoniste dello spettacolo itinerante con farfalle luminose realizzato dalla compagnia “Teatrazione” con la cura di Mirabilia.

Dalle 17 alle 19, le stesse strade ospiteranno il dj set “Vibrella Sound”: uno show a bordo di un risciò, con musica swing anni ’30 fino all’elettronica dei nostri giorni. A cura della compagnia “La Sbrindola” e Mirabilia.

Durante tutta la giornata (10.30-19.30) saranno presenti i mercatini in via Roma e contrada Mondovì a cura di Made in Cuneo, con esposizione di manufatti ideali per un regalo di Natale unico e originale (in caso di maltempo le bancarelle saranno allestite in piazza Virginio).

E poi le iniziative di solidarietà. Il Gruppo Gino sarà presente in piazza Galimberti per una dolce giornata di raccolta fondi con cioccolata calda e panettoni, così come lo stand presente in largo Audiffredi e la carrozza di Babbo Natale: tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle Onlus per il progetto di umanizzazione di 6 camere del reparto Oncologia dell’ospedale cittadino.

Senza dimenticare i laboratori per bambini al Museo Civico e al Museo Diocesano, le visite guidate in centro città e un imperdibile concerto gospel al Teatro Toselli.

In corso Giolitti quella del 18 dicembre sarà un’imperdibile “Domenica di fuoco”: dalle 15.30 alle 18 il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo esporrà i propri mezzi e attrezzatture di soccorso con dimostrazioni di intervento per bambini e adulti.

Alle 16, nella vicina via Silvio Pellico, l’ensamble da batticuore “Coronaria” animerà la strada con canti natalizi e non solo, e il Comitato di Quartiere Cuneo Centro offrirà una deliziosa merenda.

Torneranno i bellissimi spettacoli itineranti di farfalle luminose della compagnia “Teatrazione”, che partiranno alle 16 proprio in via Pellico per proseguire in corso Giolitti fino in via Roma.

Poi ancora: letture animate al Museo Diocesano, mercatini e regali personalizzati in piazza Europa e mercato tradizionale in piazza Galimberti, panettoni solidali e la carrozza di Babbo Natale.

Il programma completo è QUI.