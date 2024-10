Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni: a Savigliano il Festival delle Nuove Generazioni

CUNEO CRONACA - Sabato 26 e domenica 27 ottobre, in diverse piazze e luoghi emblematici di Savigliano, si terrà la prima edizione di Daimon Festival - Il Festival delle Nuove Generazioni, organizzato nell’ambito del progetto “Daimon – Sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni”, sostenuto dal bando “Il Giardino delle Idee” di Fondazione CRC. Il progetto ha coinvolto oltre 30 partner attorno ai temi del protagonismo giovanile, inclusione, sport e cultura, con il Comune di Savigliano come capofila e sette comuni partner: Cavallermaggiore, Costigliole Saluzzo, Fossano, Manta, Marene, Saluzzo e Verzuolo.

Daimon Festival - Il Festival delle Nuove Generazioni propone due giorni ricchi di attività gratuite per tutti i cittadini, con appuntamenti di musica, letteratura, teatro, sport e inclusione diffusi in città. Le attività sono state ideate e pianificate dai “giovani direttori creativi”, ragazze e ragazzi tra i 14 e i 21 anni che hanno collaborato al progetto per sei mesi, insieme ad educatori, operatori e organizzatori.

Sabato 26 ottobre, in Piazza del Popolo dalle ore 19:30, si terrà il concerto di apertura del Daimon Festival, con la presentazione del programma e l’esibizione di due giovani talenti nella musica, Videda e Alessia Mina, che si sono candidati nella call di settembre lanciata dall’organizzazione del festival. Il concerto di apertura si terrà nell’ambito di Occitoberfest, in collaborazione con Fucos Odv e Consulta Giovani di Savigliano.

Domenica 27 ottobre, dalle ore 10 fino a sera, Savigliano ospiterà numerose attività gratuite, pensate dai giovani per tutti gli interessi e tutte le età. In Piazza Turletti, dalle ore 10, ci sarà il salotto letterario, uno spazio dedicato alla lettura a cura dei circoli di lettura del progetto e della Biblioteca Comunale di Savigliano. Durante tutta la giornata sarà possibile partecipare al nuovo book crossing gestito dal Progetto Oceano, dove si potranno portare libri da condividere con la cittadinanza. Dalle ore 10 alle ore 12, nel salotto urbano allestito in collaborazione con BluLab, si potrà partecipare al silent reading, leggendo il proprio libro in compagnia di altri lettori e condividendo frasi e riflessioni. Sarà inoltre disponibile il servizio prestiti della Biblioteca Comunale.

Alle ore 15 e alle ore 16, presso lo spazio del Ridotto del Teatro Milanollo, si terrà il circolo letterario sull’ultima opera di Michela Murgia, “Ricordatemi come vi pare”, insieme ad Asia Cavallo, nota su Instagram come @lettriceperantom.asia. Il circolo letterario è a numero chiuso, ed è richiesta l’iscrizione al link indicato.

Presso la sala della Cròsa Neira si terrà un laboratorio teatrale co-condotto da tre compagnie teatrali del territorio: Voci Erranti, la Corte dei Folli e Teatro Selvatico. Questo laboratorio di due ore unirà diversi approcci al teatro per creare un'esperienza trasformativa. Il laboratorio si svolgerà dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17, ed è a numero chiuso con iscrizione richiesta al link indicato.

In Piazza Santarosa, sarà allestito un palco per talenti emergenti nella musica. Si esibiranno 11 musicisti, band, cantanti e DJ dai territori coinvolti nel progetto, selezionati dai giovani direttori artistici del festival. L’esibizione sarà anticipata, alle ore 12, dall’intervista alla ciclista paralimpica Francesca Fenocchio e dall’intervista “Politicamente scorretta” con giovani politici locali, affrontando temi di inclusione e cittadinanza attiva.

Dalle ore 14:30, sul palco si esibiranno Nur, ABI, Incompleto, Videda, Nede, DJ Sick, Usual Stuff, i Lunera, Sarah Cornaglia, DJ Leo e i Diafoni, che chiuderanno la giornata.

In Piazza del Popolo, dalle ore 15, saranno organizzate attività ludico-motorie per tutti, progettate dalle associazioni del territorio che hanno partecipato al progetto, tra cui ASD B.C. Gators, Amatori Basket Savigliano ASD e ASD Pallacanestro ABA Saluzzo.

Per tutta la giornata sarà disponibile l’infopoint in Piazza Santarosa, dove si potranno ricevere informazioni sul programma e ritirare la mappa del festival disegnata da Alessandro Giacosa. La Torre Civica sarà eccezionalmente aperta per l’occasione e ospiterà un’esposizione di locandine e fotografie delle attività del progetto “Daimon” del 2023-2024.

Infine, il Caffè Intervallo in Piazza Turletti sarà disponibile per colazione, pranzo, merenda e aperitivo. Si consiglia la prenotazione.

(Foto A. Lanfranco)