Special Olympics, lo sport che include: weekend di gare tra Cuneo e Borgo

"Siamo partiti e lo abbiamo fatto alla grande!", con queste poche parole Cristina Bernardi, presidente della Asd Amico Sport Cuneo, riassume la giornata inaugurale della manifestazione interregionale di Special Olympics; un evento unico nel suo genere, che vede coinvolte 22 società sportive provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e Sardegna, fino a domenica 9 giugno.

L’apertura è stata affidata al nuoto, dove questi atleti speciali hanno regalato emozioni a suon di bracciate presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo, dove hanno ottenuto le loro prime medaglie della manifestazione.

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze", queste le parole del giuramento dell’atleta Special Olympics, che riassumono il vero spirito di ogni atleta che scenderà in campo in questi tre giorni.

Nuotatori presenti sui blocchi di partenza anche sabato e domenica, ma gli appassionati di bowling non potranno mancare alla competizione presso il "Queen Touch" di Borgo San Dalmazzo; un sabato davvero ricco di gare e sorrisi.

Partenza alle 18,30 dalla cattedrale e transito in via Roma sino ad arrivare in piazza Virginio dove musica, balli, coreografie, renderanno questa edizione cuneese dei "Play the Games" qualcosa di davvero unico.

Le medaglie non contano nulla, importano la determinazione, la grinta e la passione che questi ragazzi mettono in tutto quello che fanno, perché lo sport è forse l’unico vero strumento per includere.