Special Olympics, in arrivo a Entracque oltre 200 atleti per i Giochi Nazionali Invernali

CUNEO CRONACA - Oltre 200 atleti ospiti a Entracque, dal 4 all'8 marzo, per le gare di corsa con le racchette da neve dei XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics. La prova con le "ciastre", introdotta per la prima volta nella storia dei Giochi, si aggiunge a quelle di sci alpino, sci di fondo, snowboard e floorball (hockej indoor senza pattini e protezioni) che si disputeranno nei siti olimpici di Sestriere e Pragelato mentre le gare di danza sportiva si terranno a Borgo San Dalmazzo.

“Siamo onorati di accogliere questa manifestazione – commenta il sindaco di Entracque, Gianpietro Pepino – che purtroppo avviene in una stagione molto difficile. C’è l’impegno enorme comunque da parte di chi gestisce le piste di fondo per accogliere nel migliore dei modi l’evento che con gli eventi collaterali alle gare costituirà una bellissima settimana di sport e di festa”.

L’edizione 2024 nel suo complesso registra un nuovo record di partecipazione coinvolgendo circa 600 Atleti con e senza disabilità intellettive, provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Parteciperanno infatti alcune delegazioni straniere (Austria, Germania, Lettonia ed Ungheria) e saranno impegnate nel Floorball.

Il respiro internazionale dei Giochi Nazionali Invernali 2024 è dovuto anche e soprattutto dalla particolarità di costituire il Test – Event dei prossimi Giochi Mondiali invernali Special Olympics organizzati per la prima volta in Italia dall’8 al 16 marzo 2025.

Tutti gli Atleti saranno pronti a dare prova di capacità e talento nello sport e nell’offrire, attraverso di esso, punti di vista diversi da cui osservare le persone con disabilità, ora portatrici di autonomia ed inclusione.

Questi Giochi Nazionali si traducono dunque in una “discesa”, una “corsa” o una “danza”, che dir si voglia, verso la piena inclusione delle persone con disabilità intellettive, verso la forza dell’accoglienza, verso la gioia della condivisione a livello planetario.

Gareggiando in ogni disciplina in formazioni miste, saranno gli Atleti i protagonisti indiscussi di un evento che garantisce un ritorno e una contaminazione positiva sul territorio. Le località coinvolte beneficeranno di nuove consapevolezze di inestimabile valore . Il traguardo da raggiungere insieme sarà infatti la dimostrazione che attraverso l’attività sportiva si possono sempre puntare i riflettori sulle capacità, ad ogni livello, e si possono scardinare, una volta per tutte, i dubbi, gli stereotipi e i pregiudizi.

I XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Italia rappresenteranno, come detto, un imprescindibile banco di prova per quegli Atleti che nel 2025 rappresenteranno l’Italia ai Giochi Mondiali Invernali che si svolgeranno in Piemonte con lo spirito che ha illustrato nella conferenza stampa che si è tenuta a Torino lo scorso 19 febbraio Desirèe Palumbo, ventenne della Val di Susa, che gareggia nello sci alpino: ”Lo sport mi dà tanta adrenalina, penso a qualcuno di importante e ho tanta grinta quando scio. Grazie a Special Olympics, grazie allo sport, io ho sconfitto le mie paure. Guardo sempre avanti con l’obiettivo di fare le gare al meglio, divertirmi e anche vincere, se capita!”.