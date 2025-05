Spazzamondo 2025: Lesegno in prima linea con 50 volontari e 400 kg di rifiuti raccolti

SERGIO RIZZO - Spazzamondo è la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo che coinvolge Comuni, cittadini, associazioni e aziende del territorio per manifestare il proprio impegno a prendersi cura dell’ambiente. Oggi compie cinque anni. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Crc, in collaborazione con Protezione Civile, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, AnpcI, Cooperativa Erica, i Consorzi Acem, Cec, Csea e Coabser e con il patrocinio dell’ufficio scolastico Provinciale di Cuneo.

Alla giornata hanno aderito oltre 160 Comuni, tra questi il Comune di Lesegno, con la partecipazione di una cinquantina di volontari che hanno pulito in modo capillare il centro e le zone limitrofe del Paese raccogliendo circa 400 kg di immondizia consistente in vetro, plastica carta e indifferenziata, trasportata in seguito in discarica.

Una giornata d’impegno sociale che ha consentito a tutti, grandi e piccini, tutti vestiti con la maglietta arancione con lo slogan “Insieme siamo una forza della natura”, di partecipare a questa bellissima iniziativa.

Sergio Rizzo