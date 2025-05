BORGO/ Sospensione dell'acqua per lavori sulla rete idrica lunedì 12 e martedì 13

CUNEO CRONACA - A partire dalle ore 14 di lunedì 12 maggio e fino alle 6 (presunte) di martedì 13 maggio Acda sarà impegnata a Borgo San Dalmazzo nei lavori di realizzazione di opere edili ed idrauliche finalizzate all'installazione dei misuratori di portata e delle apparecchiature idrauliche nell’ambito del PNRR-M2C4-I4.2_231 – Acquedotto 4.0: Innovazione e riduzione delle perdite della rete idrica cuneese.

Gli interventi riguarderanno la rete idrica pubblica, pertanto sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade: corso Barale, dalla rotonda con via Lovera fino all’incrocio con via De Gasperi, su entrambi i lati, e fino all’incrocio con via Villar, sul lato dei civici pari; corso Mazzini, da via Tetto Deu fino alla rotonda con via Caduti Alpi Apuane (per le sole utenze lato Stura e per entrambi i lati fino in centro Borgo San Dalmazzo); corso Nizza; largo Argentera; Piazza Grandis; Piazza IV Novembre; via Ambovo, dalla rotonda con via Cavour fino all’incrocio con via Aosta; via Arno; via Asilo; via Avena; via Bealera Nuova; via Benedetto Croce; via Bergia; via Bisalta; via Borga; via Boves; via Camillo Benso Conte di Cavour; via Cavour; via Dante Livio Bianco; via David; via dei Boschi, tra corso Mazzini e via Monte Bussaja; via del Troglio; via dell’Ospedale; via Dino Giacosa; via Don Minzoni; via Edelweiss; via Edelweiss, tra via Benedetto Croce e via Aosta; via Fontanelle; via G. Lovera; via Gesso; via Giacomo Matteotti; via Giovanni Minzoni; via Giuseppe Di Vittorio; via Giuseppe Garibaldi; via Giuseppe Romita; via Grandis; via Guglielmo Marconi; via Isonzo; via L. Einaudi; via Lungogesso; via Madonna del Colletto; via Mafalda di Savoia; via Mangiacane; via Marino Fratelli; via Medaglie d’Oro; via Mercantour; via Monsignor Riberi; via Monte Bianco; via Monte Bussaja; via Monte Carbonet; via Monte Cervino; via Monte Cornorant; via Monte Gelas; via Monte Grappa; via Monte Malinvern; via Monte Marguareis; via Monte Matto; via Monte Roburent; via Monte Rosa; via Monte Saben; via Monte Tibert; via Monviso; via Necropoli Romana; via Novera; via Paralup; via Pedona; via Perosa; via Piave; via Piazza d’Armi; via Piero Gobetti; via Pietro Nenni; via Po; via Prof. Oliva; via Regina delle Alpi; via Rocchiuse; via Rododendro; via Roma; via S. Bernardo; via Salvo D’Acquisto; via San Pio V; via Sandro Pertini; via Sant’Andrea; via Stura; via Tagliamento; via Tesoriere, tra Largo Argentera e via De Gasperi; via Tetto Deu; via Tetto Mantello; via Valdieri, nel tratto tra via Rivetta e corso Nizza; via Vecchia di Cuneo; via Vermenagna; via Villar; via Vittorio Veneto; viale Rimembranza; vicolo Airotto; vicolo dei Fiori; vicolo Fantini; vicolo Gabella; vicolo Gerbino; vicolo Lerotto; vicolo Vigneto.

Il restante territorio comunale, nel corso dei lavori, potrebbe essere interessato da sospensione del servizio e da cali di pressione.

Al termine degli interventi, con il ritorno dell’acqua, potranno verificarsi temporanee alterazioni organolettiche, per cui si consiglia di lasciare scorrere l’acqua sino al ritorno della limpidezza.

Acda ringrazia per la collaborazione ed informa che sarà presente una cisterna per l’erogazione del servizio idrico nel piazzale Donatori del sangue.

(Foto di repertorio)