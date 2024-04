Sopralluogo della Provincia sulla strada provinciale 343 di Sale delle Langhe

SERGIO RIZZO - Il sopralluogo che abbiamo svolto nel centro di Sale delle Langhe scorso sulla Strada Provinciale 343 – spiega l’assessore provinciale Pietro Danna – è stato molto utile, in quanto abbiamo potuto confrontarci con gli amministratori circa alcune problematiche viarie lungo la Sp 343 che attraversa il paese.

Nonostante le poche risorse a disposizione, l’attenzione agli investimenti, per aumentare la sicurezza nella percorrenza delle nostre strade resta alta. Ringrazio il vicesindaco Andrea Mozzone e l’assessore Romano Rosso per la disponibilità. In questi anni, la sinergia con l’amministrazione comunale di Sale delle Langhe si è ben sviluppata e sono certo, che il rapporto continuerà nei prossimi anni.

“Come sempre – aggiunge Andrea Mozzone – è importante il confronto con la Provincia. In questi anni, abbiamo lavorato bene risolvendo una serie di problematiche. Quella di lunedì è stata anche l’occasione di incontrare alcuni cittadini che hanno potuto colloquiare direttamente con il consigliere Pietro Danna, peraltro sempre molto disponibile".

