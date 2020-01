SOMMARIVA BOSCO/ Falò per San Sebastiano, l'antico rito promuove un 2020 di abbondanza

Sabato 18 gennaio, alle 21, in piazza Cesare Battisti a Sommariva Bosco (Cuneo) sarà acceso un falò in occasione della festa di San Sebastiano. L'iniziativa è dell'associazione Ripa Nemoris insieme all'Offerta Musicale e al Comune. Si tratta della prima di una serie di tradizioni locali che Ripa Nemoris vuole rivalutare. Seguirà il Carlevè le 'mort (a cura della Pro loco) e ad aprile le processioni dei Rabastau e delle Stelle la sera del giovedì santo.

I falò sono di antica tradizione in tutta Italia e soprattutto nelle campagne, che per le feste di san Antonio Abate e san Sebastiano venivano illuminate da una moltitudine di falò. Le fiamme avevano un valore di purificazione ed erano propiziatrici per il nuovo raccolto. Si bruciavano anche simbolicamente le differenze e i dolori dell'anno precedente. La serata sarà allietata dalla musica dei Cuba Libre e riscaldata dal vin brulè.