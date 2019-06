Solstizio d'estate in Alta Langa fra il sentiero del cuculo e le fresche sorgenti del Belbo

Terre Alte, in vista del solstizio d'estate, sabato 22 giugno (dalle 17,30 alle 22,30) propone una suggestiva escursione serale sul sentiero del cuculo per godere del magico tramonto sulle colline della Langa, in provincia di Cuneo, e per concludere in bellezza, ad Albaretto della Torre, è in programma la visita serale alla torre seguita da degustazione di vino e prodotti alla nocciola Igp.

Il percorso attraversa il pittoresco e panoramico territorio di Arguello, pur essendo uno tra i più piccoli comuni d’Italia, ha alle spalle una storia millenaria: grazie alla sua posizione strategica che domina la Valle Belbo, costituiva una porta d’accesso alla Via Magistra Langarum, strada di epoca Romana che collegava Alba Pompeia al Mar Ligure.

Il percorso si sviluppa in un territorio immerso nella natura e nel silenzio, tra profumi di fieno e di ginestra; attraversa antiche borgate caratterizzate dalla pietra di Langa, conduce alla suggestiva e panoramica chiesetta di San Michele dove, tra la profumata lavanda ci si fermerà per uno spuntino al sacco.

Si proseguirà il bucolico e romantico itinerario per rientrare alle auto con un percorso ad anello, per poi recarsi ad Albaretto della Torre per visitare la torre medievale e godere di un panorama serale straordinario che abbraccia le colline della Langa e le Alpi, brindando all’arrivo dell’estate con vini e prodotti alla nocciola proposti da giovani produttori del territorio (maggiori info e prenotazioni cliccando QUI).



Nella zona dell’estrema Alta Langa, tra i comuni di Montezemolo, Camerana e Saliceto, sorge la Riserva Naturale del Belbo; dove sfumano i morbidi paesaggi delle Langhe verso le Alpi Liguri, il territorio diventa selvaggio, si alternano boschi e prati. Questa terra povera, di boscaioli e pastori, conserva le sue caratteristiche di integrità e bellezza che ne fanno un gioiello da scoprire. Scopo di questa riserva è tutelare l’ambiente di questo splendido altipiano collinare che presenta aspetti palustri stagionali e dove l’abbondante piovosità e la terra argillosa favoriscono e forniscono una notevole ricchezza botanica con ben 350 specie censite tra le quali 22 specie di orchidee.

L'escursione proposta per domenica 23 giugno (dalle 10 alle 16) parte da San Giovanni in Belbo, una località immersa nel verde e nel silenzio di una fresca vallata. Da questo incantevole luogo si raggiungerà il Pilone del Foresto, storico crocevia e importante punto di riferimento per i viandanti che percorrevano antiche strade di collegamento tra il Piemonte e la Liguria; entreremo nel cuore della Riserva per godere dell’ambiente fresco e suggestivo e delle ricchezze naturali di questo appartato luogo che conserva importanti testimonianze stoiche risalenti al neolitico. Terre Alte al termine del percorso delle sorgenti del Belbo propone un breve spostamento in macchina per raggiungere lo storico e romantico borgo di Lunetta.

Lunetta è una piccola borgata nel comune di Mombarcaro risalente al XVII secolo immersa nei boschi di castagno dell’Alta Langa. Il suo nome deriva dalla disposizione delle case a forma di luna calante che si adagiano sulla piccola Langa. Alcuni edifici vantano ancora gli originali muri a secco e i tetti con le "ciappe". Tra questi la bella chiesa dedicata a Santa Caterina d’Alessandria che insieme a una vasca di fonte e alla piccola scuola oggi in disuso formano il centro della borgata (maggiori info e prenotazioni cliccando QUI).