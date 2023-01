Solidarietà allo storico caseificio Moris di Caraglio devastato dall'incendio

CUNEO CRONACA - Massimo Albertengo, presidente provinciale dell’associazione di categoria delle piccole e medie imprese, è a fianco dell’azienda Morisiasco che martedì 10 gennaio all’alba ha subito un incendio in parte delle strutture dedicate alla lavorazione dei prodotti caseari.

“Tutta la nostra vicinanza a Franco Morisiasco e a tutta la sua famiglia per l’incendio che ha danneggiato parte delle strutture della loro storica azienda - ha dichiarato Massimo Albertengo, presidente di Confapi Cuneo (la Confederazione italiana della Piccola e Media industria privata), e titolare dell’azienda di Torre San Giorgio Albertengo Panettoni – tutta la Giunta provinciale e il Consiglio sono vicini a questa azienda associata, una grande realtà specializzata nella produzione di mozzarelle e formaggi al latte di bufala, con 11 punti vendita tra Piemonte, Liguria e Lombardia e diventata negli anni un punto di riferimento nel territorio per la qualità dei prodotti. Come Confapi – sottolinea Albertengo – saremo al fianco del caseificio Moris di Caraglio e siamo sicuri che questa azienda modello si risolleverà con più forza e determinazione di prima”.

Intanto nella serata di martedì 10 l'intervento dei vigili del fuoco era ancora in corso, con squadre di presidio sul posto.