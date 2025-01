Sole e gelo in Granda, temperature anche sotto i -8°: nevicate sparse giovedì nelle vallate

CUNEO CRONACA - Sullo scenario europeo si contrappongono una vasta area depressionaria presente sul Mediterraneo centro-occidentale e un robusto anticiclone di matrice azzorriana esteso fino al Mare del Nord, determinando sul Piemonte l'afflusso di correnti nordorientali secche e fredde.

Per la giornata di mercoledì - fa sapere Arpa Piemonte - è atteso quindi tempo stabile ed in gran parte soleggiato, con venti sostenuti in quota, gelate diffuse nelle ore più fredde e temperature minime in pianura localmente anche al di sotto dei -8 °C nelle aree rurali.

Giovedì (nell'immagine) correnti umide orientali apporteranno annuvolamenti irregolari sul Piemonte centro-meridionale, con associate deboli nevicate sparse, al primo mattino su Appennino e settori collinari sudorientali, in giornata all'interno delle vallate sudoccidentali con fenomeni in esaurimento in serata. Tempo in miglioramento venerdì.