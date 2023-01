Soccorso in montagna, a Limone nel weekend il Winter Mountain Rescue Course

CUNEO CRONACA - Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio si svolgerà a Limone Piemonte (Cuneo) il Winter Mountain Rescue Course, attività formativa rivolta a tecnici e sanitari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico su gestione e trattamento degli infortunati in ambiente impervio nella stagione invernale. Si tratta della prima edizione su scala nazionale di un modulo testato a livello regionale nel dicembre 2021 e organizzato dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con la collaborazione della Scuola Nazionale Tecnici e della Scuola Nazionale Medica del CNSAS.

Il contesto invernale pone il personale tecnico e sanitario del Soccorso Alpino di fronte alle difficoltà ambientali offerte dalla presenza di freddo, neve o ghiaccio e alle specifiche patologie correlate a queste condizioni in cui il rischio di un’evoluzione peggiorativa del paziente impone tempi di intervento più rapidi e maggiore affiatamento tra i componenti di una squadra. È quindi fondamentale un’attività formativa e addestrativa aggiornata per affrontare gli scenari più comuni della stagione: dal trattamento del paziente traumatizzato ipotermico alla ricerca e stabilizzazione del travolto in valanga.

Parteciperanno 15 coppie formate da un soccorritore e un sanitario provenienti dai servizi regionali di Piemonte, Alto Adige, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria e Veneto del CNSAS. La 3 giorni formativa prevederà workshop e lezioni frontali, formazione sul campo e simulati tecnico-sanitari con l’obiettivo di sviluppare le competenze e le reciproche specificità di ciascuna componente dell’intervento nell’ottica del miglioramento del gioco di squadra. Gli allievi del WMRC avranno poi l’incarico di trasferire le competenze acquisite presso le delegazioni e le stazioni dei propri servizi regionali di appartenenza. Il corso è stato accreditato per il riconoscimento di crediti ECM nella formazione professionale di medici e infermieri.