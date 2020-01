Snowkite sulle piste di Limone: muoversi sulla neve grazie all'energia del vento con gli aquiloni

A Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, una nuova attrazione incuriosisce gli sciatori. Le salite ecosostenibili degli snowkiters che, grazie alla forza del vento, con il loro aquilone si muovono per la valle del Pernante a Limonetto. La disciplina viene promossa dalla asd Criminal kite, una scuola che effettua corsi per insegnare le tecniche del kitesurf e dello snowkite.

Il kitesurf consiste nel farsi trainare in acqua, su una tavola bidirezionale o monodirezionale, da un kite che utilizza il vento come propulsore. Lo Snowkite, invece, consiste nel farsi trainare sulla neve, su uno snowboard oppure sugli sci, da un kite che allo stesso modo utilizza il vento come propulsore.

Sport adrenalinici e ad impatto zero sull'ambiente, facili da imparare e con un notevole risparmio monetario sul medio/lungo termine. I corsi hanno durata di 2 giorni (3 ore ciascuno) distribuiti in base al vento e sono individuali, tra allievo e istruttore. È necessario saper sciare/nuotare e avere un'età compresa tra gli 8 e 65 anni. Non è necessario, però, essere degli atleti.

Tutti i dettagli si possono trovare sul sito www.criminalkite.it

(Foto tratta dal sito www.criminalkite.it)