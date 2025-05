"Slalom poetico" a Savigliano, la poesia scivola tra emozioni e impegno civile

CUNEO CRONACA - L’associazione culturale Cenacolo “Clemente Rebora”, nell’ambito del XVII “Festival di Espressione Artistica e di Impegno Civile – La poesia, espressione di tensione umana e spirituale, partecipa con il reading “Slalom poetico” alla manifestazione “Liberamenti”, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Savigliano e inserita negli eventi della Festa della Cultura Saviglianese.

L’evento si terrà sabato 24 maggio, a partire dalle 15.30, presso l’Ala di Piazza del Popolo a Savigliano. Lo "Slalom poetico" è un reading caratterizzato da improvvisi cambi di ritmo: come in uno slalom, sarà tracciato un percorso creativo in cui i versi si intrecciano, si sfiorano e si rincorrono tra parole e silenzi. Un invito a lasciarsi trasportare dal suono delle voci e dalle immagini evocate, per scoprire emozioni inaspettate e lasciarsi sorprendere dalla poesia.

Presenterà l’incontro Antonio Scommegna, presidente dell’Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora”. I soci e simpatizzanti daranno voce alle proprie poesie in un susseguirsi di letture e riflessioni. Durante il pomeriggio si parlerà anche di due opere poetiche: “Isaotta Guttadàuro ed altre poesie” di Gabriele D’Annunzio, con l’intervento di Emanuela Borgatta; “Non pettinarti prima di partire – Cento passi qui vicino + uno”, silloge di Giorgio Cardellino, presentata da Maria Franca Dallorto Peroni, presidente dell’Associazione Culturale “Massimiliano Kolbe” – Premio di Poesia.