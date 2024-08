Sistemati i percorsi ciclonaturalistici del Parco fluviale dopo il nubifragio a Cuneo

CUNEO CRONACA - Giovedì 8 agosto è stata una giornata di intenso lavoro per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Cuneo, che ha dimostrato ancora una volta impegno e prontezza nell'affrontare le emergenze.

Dopo il violento nubifragio che ha colpito la città nel pomeriggio di mercoledì 7, causando la caduta di alcuni alberi nel Parco fluviale Gesso e Stura, i volontari sono intervenuti prontamente per ripristinare la fruibilità dei percorsi ciclonaturalistici. Le zone interessate dall'intervento sono state diverse: le operazioni si sono svolte nella zona di Tetto Lupo, nell'area di Borgo San Giuseppe attigua al gattile e nella zona del Country Club. I volontari hanno lavorato anche presso la Riserva naturale di Sant’Anselmo rimuovendo velocemente tronchi, rami e detriti.

L'attività svolta l'8 agosto rappresenta solo uno dei tanti interventi che sono stati portati avanti negli ultimi mesi. Recentemente, il Gruppo si è occupato della pulizia di spazi naturali importanti per i progetti di didattica ambientale del Parco fluviale. Non meno significativo è stato il servizio di presidio durante l’Illuminata", quando i volontari di Protezione Civile hanno garantito sicurezza e assistenza ai numerosi visitatori. Inoltre, la loro presenza agli eventi sportivi, in particolare alla Fausto Coppi, è stata essenziale per il buon svolgimento della manifestazione. Il Gruppo Volontari della Protezione Civile di Cuneo svolge anche un costante monitoraggio del territorio, impegnandosi nella bonifica e nella rimozione dei rifiuti abbandonati. Questa attività quotidiana, sebbene spesso poco visibile, è fondamentale e contribuisce al benessere di tutta la comunità.

"In un'epoca in cui gli eventi atmosferici estremi sono sempre più frequenti – commenta l’assessore all’Ambiente e al Parco Fluviale, Gianfranco Demichelis -, il ruolo della Protezione Civile diventa cruciale e il lavoro dei volontari di Cuneo rappresenta un esempio di impegno e amore per il territorio. Un ringraziamento speciale da parte di tutti va a questi uomini e a queste donne che si dedicano con generosità e dedizione al bene comune”.