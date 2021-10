Silvia Merlo nuovo presidente della Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo

CUNEO CRONACA - Si è riunito il CdA della Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus che ha scelto unanime la dottoressa Silvia Merlo quale nuovo presidente, esprimendo la più viva soddisfazione per il costruttivo apporto che la nuova Presidente potrà dare allo sviluppo della Fondazione.



La stessa Fondazione è un Ente funzionale all' Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Essa persegue finalità rivolte all’interesse della collettività e di promozione della solidarietà sociale attraverso azioni di raccolta fondi destinati alla costituzione di un patrimonio a cui attingere per favorire e sviluppare le attività sanitarie, assistenziali e di ricerca dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo.



I principali obiettivi della Fondazione sono: sensibilizzare il territorio al fine di promuovere azioni di raccolta fondi che possano essere utilizzati per sostenere le attività istituzionalmente svolte dall’ Azienda Ospedaliera sia nell’ambito della ricerca che in quello dei processi di cura. Particolare attenzione verrà posta alla fornitura di attrezzature e presidi sanitari tecnologicamente avanzati nonché al sostegno finanziario per la realizzazione di progetti di ricerca.



Garantire il consolidamento dei rapporti intercorrenti tra l’assistenza sanitaria e la ricerca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo la diffusione e la condivisione dei risultati ottenuti; sviluppare la formazione di professionisti sanitari in linea con gli standard di qualità e performance tipici di un HUB provinciale di eccellenza, anche finanziando la loro formazione a livello universitario e post universitario.



Sostenere e stimolare i processi innovativi per l’adeguamento strutturale dell'Azienda Ospedaliera e partecipare alle fasi di studio, progettazione e realizzazione del nuovo ospedale, portando il proprio contributo quale voce esterna competente e indipendente.



La Fondazione vuole quindi proseguire nell’opera di sostegno e promozione raccogliendo il testimone dei benefattori che sostengono l’Ospedale da oltre 700 anni per agevolare il lavoro continuo e appassionato degli operatori sanitari, persone operanti in una struttura altamente qualificata al servizio della collettività.



Finalità non ultima è poi quella di proseguire e migliorare la collaborazione con le Istituzioni, le Fondazioni, il Territorio, l’Università, il Politecnico e gli Enti di Ricerca per instaurare un dialogo proficuo e costruttivo volto a dare un senso di vera unione di intenti per una Sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini e attenta alle dinamiche di crescita professionale e tecnologica.



La raccolta dei contributi dalla costituzione è stata di quasi euro 800.000. Le azioni già intraprese, concluse o in fase di conclusione dalla Fondazione hanno comportato donazioni di euro 530.000 utilizzate per attrezzature sanitarie, per dispositivi medici e per la conclusione dell’investimento nella piastra endoscopica.



Ulteriori risorse sono destinate per l’acquisto di ecografo di alta qualità per la neonatologia, di incubatrici neonatali per la terapia intensiva, per il potenziamento e lo sviluppo di nuovi radiofarmaci in medicina nucleare, di attrezzature idonee per il trasporto di pazienti infettivi.



Il Consiglio sottolinea che le risorse attualmente disponibili non consentiranno la donazione di quanto sopra esposto e quindi si impegna in una nuova campagna di raccolta fondi.



Il Consiglio con la consulenza e l’orientamento del Comitato scientifico e di indirizzo della Fondazione e sulla base delle necessità espresse dall’Azienda Ospedaliera nella persona del Direttore Generale sta elaborando le azioni da intraprendere per il futuro.

