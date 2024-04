Silvia Brizio in mostra a Palazzo Mathis di Bra con la personale "I colori del verde": l'intervista

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Giacca a quadri color bianco calla e color verde prato, blusa in seta color bianco giglio, pantaloni scuri color terreno vulcanico, volto arioso e sorriso lucente: è l'artista braidese Silvia Brizio. Manca un'oretta all'inaugurazione della sua personale intitolata: “I colori del verde” che si svolge al prestigioso Palazzo Mathis di Bra.

Percorriamo insieme le ampie sale del piano nobile e la luce naturale fa vibrare i colori di fiori e piante delle creazioni di Silvia che sfilano dinanzi a noi e... cerco fili d'erba tra i suoi capelli.

La suggestione è forte in quello splendore cromatico e stilistico, scompaiono le pareti e il cielo è in ogni stanza: ci stiamo inoltrando in un rigoglioso giardino creato dalla gioiosa espressività pittorica dell'artista, a cui si aggiunge la fragranza di una profumata composizione floreale che adorna l'ambiente.

Quanto tempo è trascorso dalla tua ultima mostra?

“Passano dai 5 ai 10 anni da una mostra all'altra – risponde Silvia. Mi occupo di tanto altro, ma dipingo tutti i pomeriggi, il pennello nel barattolo non è mai secco, sempre pronto a dare forma e colore. Invece adesso ho bisogno di provare a uscire fuori, confrontarmi con le persone e, soprattutto, pormi degli obiettivi e valutare cosa è giusto esporre".

Come hai sviluppato nel tempo la tua tecnica?

“Ho iniziato con i collages poi ho sempre aggiunto colore opaco e, soprattutto, partendo da una tinta cerco di inserire sempre qualche colore dissonante, per vedere cosa ne esce fuori e costruire una cosa nuova pur partendo dal figurativo. In questo allestimento ho portato solo fiori, piante, foglie, cose che esistono. Via via nel tempo ho spogliato di carta la mia pittura lasciandomi tentare a dare spazio solo al colore opaco".

C'è un periodo pittorico che ti ha ispirato particolarmente?

“E' stato determinante il silenzio e il tempo a disposizione durante la chiusura per il Covid, così non avendo un modello e pensando a ciò che già avevo visto, ho vissuto il ricordo del suggestivo paesaggio estivo di Puglia dove avevo soggiornato”.

Il tempo è trascorso veloce, scendiamo nell'accogliente cortile del palazzo dove il sindaco di Bra Gianni Fogliato e Fabio Bailo presidente del Consiglio comunale, nonché delegato alla cultura, danno inizio alla cerimonia di inaugurazione. Man mano continuano ad arrivare persone, l'atmosfera si scalda e a gruppi i partecipanti raggiungono le sale espositive. Il pomeriggio soleggiato e tiepido favorisce un piacevole incontro d'arte e di aggregazione.

Silvia Brizio è nata a Bra. Diplomata al Liceo artistico e all'Accademia di belle Arti a Torino, già docente di materie artistiche, ha curato la sezione Scultura del testo “Arte in Bra” e diversi studi inerenti all'arte locale. Si è dedicata per un periodo al campo della moda come design di tessuti. Ha praticato sport ed ora segue, in veste di direttrice sportiva, le squadre dell'Hockey femminile di Bra su prato. E' una persona intraprendente e poliedrica che si occupa di divulgare arte attraverso corsi dedicati.

La mostra sarà visitabile ad ingresso libero fino a domenica 28 aprile. Orari: da lunedì a domenica, ore 10,00-12,30 e 15,00-18,00. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Cultura e Manifestazioni: 0172.430185 o cultura@comune.bra.cn.it.

Fiorella Avalle Nemolis