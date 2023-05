Si sale 45 metri sopra Alba: visite al campanile romanico per ammirare lo skyline della città

ANTONELLA GONELLA - Ammirare Alba e il panorama delle colline di Langhe e Roero da un punto di vista insolito: sabato 27 maggio sarà possibile, grazie all’iniziativa delle guide del Museo Diocesano che accompagneranno i visitatori fin sulla sommità del campanile romanico della Cattedrale cittadina. Luogo panoramico e simbolico, la torre caratterizza lo skyline urbano e, insieme alle torri medievali sopravvissute, testimonia un passato con una predominanza di architetture verticali. La visita si svilupperà per le strette scale dell’edificio fino ai 45 metri di altezza.

Dalle 15 alle 16.30, si salirà tra le mura dei due campanili del X e XII secolo fino alla sommità dell’antica torre da cui si dominano tetti e quartieri. E parecchi secoli di storia locale. Il percorso continua infatti anche a rovescio, con l’itinerario archeologico al di sotto della Cattedrale e la visita al lapidario, resa possibile grazie agli scavi che dal 2007 hanno riportato alla luce le testimonianze di epoca romana e medievale. Il tutto con sullo sfondo la facciata in cotto della chiesa, di recente sottoposta a restauro durante un lungo intervento volto a consolidare e conservare lo splendore originario di mattoni e pietre.

Le visite guidate prevedono il pagamento di un biglietto del valore di 5 euro per gli adulti, 3 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. L’accesso è gratuito per gli abbonati a Torino Musei e under 6 anni. Verranno creati dei gruppi per la partecipazione, quindi la prenotazione è decisamente consigliata. Per informazioni e prenotazioni: 3457642123 oppure mudialba14@gmail.com.

Antonella Gonella

(Foto dal sito www.visitmudi.it)